Кабмин одобрил закупку 17,7 тыс. экземпляров Православной энциклопедии для библиотек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало передачу в 2018-2020 годах в муниципальные библиотеки 17 760 экземпляров каждого тома Православной энциклопедии. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, с соответствующим предложением выступило Минкультуры. Предполагается, что книги будут передаваться в собственность регионам, которые смогут направить их муниципалитетам, а они в свою очередь передадут тома в общедоступные библиотеки. Книги Минкультуры будет закупать за счет федерального бюджета.