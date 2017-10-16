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Кабмин одобрил закупку 17,7 тыс. экземпляров Православной энциклопедии для библиотек

Общество
16 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Книги Минкультуры будет закупать за счет федерального бюджета

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало передачу в 2018-2020 годах в муниципальные библиотеки 17 760 экземпляров каждого тома Православной энциклопедии. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, с соответствующим предложением выступило Минкультуры. Предполагается, что книги будут передаваться в собственность регионам, которые смогут направить их муниципалитетам, а они в свою очередь передадут тома в общедоступные библиотеки. Книги Минкультуры будет закупать за счет федерального бюджета.

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