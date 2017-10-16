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Москва и Подмосковье стали лидерами в России по качеству бюджетного приема в вузы

Общество
16 октября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Высокое качество бюджетного приема в учебные заведения также зафиксировано в Санкт-Петербурге и Томской области

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва и Московская область заняли первое место среди регионов РФ в рейтинге по качеству бюджетного приема в вузы. На второй строчке разместился Санкт-Петербург, на третьей - Томская область. Об этом сообщается в материалах к пресс-конференции "Качество приема в вузы в 2017 году".

"На первом месте в топ-10 регионов по качеству бюджетного приема в вузы расположились Москва и Московская область со средним баллом ЕГЭ у зачисленных студентов 77 баллов. За ними следуют Санкт-Петербург с 76 балами и Томская область 74 баллами", - говорится в документах.

Как ранее отметила заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, число вузов, где средний балл абитуриента на бюджетное место превысил 70, выросло в этом году до 152.

По информации зампреда правительства РФ, всего в России порядка 4,4 млн студентов. Впервые на первый курс программ бакалавра и магистратуры в 2017 году поступили 920 тыс. человек.

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