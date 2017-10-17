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Мэрия Москвы поддержала введение системы сканирования лица при оплате проезда в метро

Общество
17 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Ранее "Ростелеком" сообщил о намерении внедрить национальную биометрическую платформу для оплаты проезда в подземке с помощью идентификации черт лица

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Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы поддержали инициативу "Ростелекома" о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы будем очень рады, если "Ростелеком" это сделает. Мы рады любым подобным экспериментам, которые помогут пассажирам пользоваться метрополитеном удобнее и лучше", - сказал он.

Ранее "Ростелеком" сообщил о намерении внедрить национальную биометрическую платформу для оплаты проезда в столичном метро с помощью сканирования лица человека.

Госоператор разрабатывает национальную биометрическую платформу по инициативе Банка России и Минкомсвязи РФ. Эта платформа позволит банкам идентифицировать клиентов по биометрическим данным (возможно, по лицу или голосу), благодаря чему у граждан появится возможность открывать счета дистанционно. В перспективе эта платформа может быть использована и компаниями из других сфер - медицины, образования, ретейла, электронной коммерции.

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