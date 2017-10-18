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Глава Amazon Studios ушел в отставку из-за подозрений в домогательствах

Общество
18 октября, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

Временно исполнять обязанности главы компании будет продолжать ее главный операционный директор Алберт Ченг

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Глава компании Amazon Studios, дочернего предприятия крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon, Рой Прайс ушел в отставку из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

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На прошлой неделе Прайс был отправлен в вынужденный отпуск после того, как в СМИ появилась информация о том, что он домогался продюсера Айсы Хэкетт. Последняя является дочерью известного американского фантаста Филипа Дика (1928-1982) и продюсирует для Amazon Studios сериал "Человек в высоком замке" (The Man in the High Castle, 2015 - по настоящее время). По данным журнала The Hollywood Reporter, в августе Прайс во время деловой беседы с Хэкетт допустил непристойную шутку и предложил вступить с ним в половую связь.

По словам представителя Amazon Studios, временно исполнять обязанности главы компании будет продолжать ее главный операционный директор Алберт Ченг, сообщает Reuters.

Отставка Прайса произошла на фоне другого крупного скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах и изнасилованиях несколько женщин. Компания Weinstein Company ("Вайнштейн компани") продюсирует по заказу Amazon Studios два сериала: "Романовы" (The Romanoffs) и драму без названия с Робертом Де Ниро в главной роли. Ранее совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении Вайнштейна, который является одним из основателей этой компании.

Ранее газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. По данным издания, жертвами домогательств стали в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Кроме того, несколько женщин, включая актрис Азию Ардженто и Роуз Макгоуэн, обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

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