СМИ: глава "дочки" Amazon временно отстранен из-за подозрений в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Глава компании Amazon Studios Рой Прайс, дочернего предприятия крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, принудительно отправлен в отпуск и временно отстранен из-за подозрений в сексуальных домогательствах к продюсеру Айсе Хэкетт. Об этом сообщил журналу Variety представитель корпорации Amazon.

"Рой Прайс отправлен в вынужденный отпуск, это решение вступает в силу немедленно", - сказал представитель корпорации. "Мы пересматриваем имеющиеся опции в отношении проектов с Weinstein Company (продюсерской кинокомпании - прим. ТАСС)", - добавил он.

Хэкетт, которая является дочерью известного фантаста Филипа Дика, продюсирует для Amazon Studios сериал "Человек в высоком замке" (The Man in the High Castle, с 2015). Как сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter, в августе Прайс во время деловой беседы с Хэкетт допустил непристойную шутку и предложил вступить с ним в половую связь в извращенной форме.

Weinstein Company продюсирует по заказу Amazon Studios два сериала: "Романовы" (The Romanoffs, с 2018) режиссера Мэттью Уайнера и драму без названия с Робертом Де Ниро и Джулиан Мур в главных ролях. 8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.