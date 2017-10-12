В США начали расследование в связи с обвинениями Харви Вайнштейна в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Стражи порядка Нью-Йорка начали расследование в связи с обвинениями известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщил в четверг журнал People.

Представители правоохранительных органов указали, что разбирательство касается инцидента, предположительно, имевшего место в 2004 году. О каких именно действиях продюсера идет речь, не уточняется. Ранее журнал The New Yorker сообщил, что в 2004 году со стороны Вайнштейна имели место насильственные действия сексуального характера в отношении актрисы Люсии Эванс. Официальные представители продюсера заявили, что эти обвинения являются безосновательными.

В полиции также попытаются собрать информацию о других женщинах, пострадавших от действий Вайнштейна. В 2015 году нью-йоркские власти уже проводили аналогичное разбирательство в отношении него, однако тогда оно закончилось безрезультатно. Прокуратура объяснила это тем, что не было собрано достаточных доказательств для возбуждения дела против продюсера.

На прошлой неделе газета The New York Times (NYT) опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте.

Во вторник The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным NYT, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".

Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над знаменитым фильмом "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).