Продюсер "Убить Билла" и "Крика" уволен после обвинений в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Совет директоров американской продюсерской кинокомпании Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении компании.

"В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, которая появилась в минувшие дни, директора Weinstein Company... приняли решение уведомить Харви Вайнштейна о том, что его трудовые отношения с Weinstein Company прекращены", - отмечается в заявлении, которое приводит агентство Bloomberg. В нем подчеркивается, что данное решение совета директоров вступает в силу немедленно.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998). Продюсер также является сооснователем компании Miramax Films. Она, в частности, работа над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, которая получила в США широкий резонанс. В материале говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. В числе этих женщин, как утверждалось, была актриса Эшли Джадд.

Как говорится в публикации, ряд бывших и действующих сотрудников Miramax Films и Weinstein Company подтвердили, что знали об имевших место домогательствах. Кроме того, журналисты получили сведения о том, что по крайней мере в восьми случаях продюсеру приходилось в досудебном порядке урегулировать претензии со стороны женщин, которые пострадали от его действий.