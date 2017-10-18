Никифоров считает проблему с Telegram преувеличенной

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр связи РФ Николай Никифоров считает, что проблема с Telegram преувеличена, вопросов больше возникает к другим зарубежным мессенджерам - WhatsApp, Viber, Facebook, Google. Такое мнение министр высказал журналистам.

"У нас в связи с Роскомнадзором тема Telegram - она все время как-то выделена маркером. Я бы больше, честно говоря, беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и так далее - они как-то все время остаются за кадром, а на самом деле к ним у компетентных органов даже больше вопросов", - сказал он.

По словам министра, Telegram "по крайней мере ведет системную работу, вычищает каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ". А у зарубежных компаний проблем гораздо больше, и "неизвестно, как идет диалог".