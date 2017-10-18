Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никифоров считает проблему с Telegram преувеличенной

Общество
18 октября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Вопросов больше к другим зарубежным мессенджерам, отметил министр связи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр связи РФ Николай Никифоров считает, что проблема с Telegram преувеличена, вопросов больше возникает к другим зарубежным мессенджерам - WhatsApp, Viber, Facebook, Google. Такое мнение министр высказал журналистам.

Смотрите также
Павел Дуров

Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

"У нас в связи с Роскомнадзором тема Telegram - она все время как-то выделена маркером. Я бы больше, честно говоря, беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и так далее - они как-то все время остаются за кадром, а на самом деле к ним у компетентных органов даже больше вопросов", - сказал он.

По словам министра, Telegram "по крайней мере ведет системную работу, вычищает каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ". А у зарубежных компаний проблем гораздо больше, и "неизвестно, как идет диалог".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Страны
Россия
Персоны
Никифоров, Николай Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама