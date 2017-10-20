Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заикания

Более 1% взрослого населения на Земле страдают заиканием. Среди известных людей, в разное время излечивших эту болезнь, — король Англии Георг VI, британский премьер-министр Уинстон Черчилль, актеры Брюс Уиллис, Жерар Депардье, Василий Лановой. Врачи на их примерах стараются доказать: с заиканием можно бороться, его можно исправить, особенно если с походом к врачу не затягивать. ТАСС рассказывает о том, что врачам известно об этой болезни, как с ней можно справиться и какие утверждения о заикании не более чем мифы.

Миф 1. Заикание — это не болезнь, и лечить ее не надо. Достаточно силы воли, чтобы не заикаться

Неправда. Заикание — это речедвигательный невроз, он входит в международную классификацию болезней и относится к эмоциональным расстройствам, начинающимся в детском и подростковом возрасте. И как любую болезнь, заикание должен лечить врач.

Миф 2. Если человека напугать, он начнет заикаться

Каждый из нас когда-нибудь пугался лая собаки, выстрела петарды, у каждого в жизни были стрессы, многих воспитывали строгие родители и учителя, но далеко не у всех испуг и стресс привели к заиканию.

"Есть определенные условия, которые вызывают изменения в головном мозге: это может быть гипоксия (нехватка кислорода) плода во время беременности, родовая травма, травма головы в детстве, — рассказывает врач-психиатр, заведующий отделением логоневрозов Центра патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН) Иван Орлов. — В результате этих изменений нарушается взаимодействие между структурами, связанными с речью".

Сильный испуг — не причина заикания, стресс лишь дает ему проявиться, дает обнаружить себя. Но часто заикание возникает и без всяких эмоциональных потрясений Иван Орлов заведующий отделением логоневрозов ЦПРиН

Миф 3. Заикание лучше лечить гипнозом. Лекарств от него не существует

Гипноз — это метод воздействия на психику, его действительно иногда используют для коррекции заикания, однако врачи рекомендуют комплексный подход к лечению, включающий медицинские, психологические и педагогические методы.

"Запинки в речи — это лишь то, что мы видим на поверхности, но под этим явлением часто скрываются очень серьезные психологические и личностные проблемы, — объясняет врач-психиатр Иван Орлов. — Для решения серьезной проблемы необходим комплексный подход, применение отдельных методик чаще всего малоэффективно. Лекарства подбираются врачом индивидуально в каждом конкретном случае и служат для создания оптимального функционального состояния мозга к дальнейшим нашим воздействиям".

Поэтому одни лишь таблетки, выписанные врачом, не помогут вылечить заикание, а вот в процессе комплексной терапии могут быть назначены, и этого не нужно пугаться.

Миф 4. Заикание — это приобретенный дефект речи. Он не передается генетически

На самом деле наследственный фактор имеет большое значение. Степень риска возникновения у ребенка заикания возрастает, если у близких родственников оно есть. Причем сыновья заикающихся людей больше подвержены болезни, чем дочери. Соотношение заикающихся мужчин и женщин примерно 4 к 1.

Правда: заикание чаще всего возникает в детстве

Во взрослом возрасте заикание проявляется довольно редко.

Если заикаться начал взрослый человек, никогда за собой этого не замечавший, ему нужно как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование. Причиной, вызвавшей заикание, может оказаться серьезное заболевание мозга Елена Тихомирова терапевт

Как правило, первые запинки в речи появляются у человека в возрасте двух-пяти лет, когда идет активное формирование речи.

Правда: после лечения заикание может вернуться

Лечение заикания может помочь полностью избавиться от него. Но ни один врач не может гарантировать, что при определенных условиях болезнь никогда не вернется.

"Если обратиться к статистике заболевания, — говорит врач Иван Орлов, — то мы увидим , что у детей распространенность заболевания в районе 5%, в то время как у взрослых — 1%, значит, можно предположить, что болезнь прошла. Во взрослом возрасте справиться с заиканием сложнее, хороший результат требует очень продолжительной серьезной работы и высокой мотивации. По статистике нашего отделения, практическое восстановление речи и значительное улучшение после лечения возникает у 90% пациентов. Но нередко симптомы возвращаются, в основном после каких-либо эмоциональных потрясений".

Правда: публичные выступления помогают вылечить заикание

Тренировка публичных выступлений является важнейшим аспектом в лечении, поскольку направлена на преодоление страха речи, который испытывают многие заикающиеся. Публичное выступление — самая сложная задача для заикающегося, это для него сильный стресс, и в этих условиях он учится контролировать себя.

Риск возникновения у ребенка заикания увеличивается, если у близких родственников оно есть. А если заикаются оба родителя, этот риск возрастает стремительно. Причем сыновья заикающихся людей больше подвержены болезни, чем дочери Иван Орлов заведующий отделением логоневрозов ЦПРиН

Например, в Центре патологии речи и нейрореабилитации врачи практикуют "стендап-шоу": когда люди, проходящие терапию, заранее готовят шутки для выступлений, потом собираются в актовом зале и по очереди выступают перед другими зрителями.

"Стендап — это очень интересная и современная форма публичного выступления, более сложная. Выступающему необходимо придумать шутку и донести ее до зрителя, при этом во время выступления контролировать речь и демонстрировать актерское мастерство. Задача довольно сложная, но чем сложнее задачи мы даем нашему мозгу, тем лучше мы его развиваем".

Идея организовать стендап-шоу для пациентов возникла у Ивана Орлова после того, как он увидел по одному из каналов выступление стендап-комика с заиканием Льва Марсела.

"Я к нему обратился через соцсеть с предложением стать ведущим проекта "Стендап ЦПРиН", и он охотно согласился. После нескольких выступлений у пациентов, которые к нам ходят, заметны улучшения речи".

Карина Салтыкова