Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заикания

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Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заиканияОбщество 20 октября, 18:04
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Более 1% взрослого населения на Земле страдают заиканием. Среди известных людей, в разное время излечивших эту болезнь, — король Англии Георг VI, британский премьер-министр Уинстон Черчилль, актеры Брюс Уиллис, Жерар Депардье, Василий Лановой. Врачи на их примерах стараются доказать: с заиканием можно бороться, его можно исправить, особенно если с походом к врачу не затягивать. ТАСС рассказывает о том, что врачам известно об этой болезни, как с ней можно справиться и какие утверждения о заикании не более чем мифы.
Неправда. Заикание — это речедвигательный невроз, он входит в международную классификацию болезней и относится к эмоциональным расстройствам, начинающимся в детском и подростковом возрасте. И как любую болезнь, заикание должен лечить врач.
Каждый из нас когда-нибудь пугался лая собаки, выстрела петарды, у каждого в жизни были стрессы, многих воспитывали строгие родители и учителя, но далеко не у всех испуг и стресс привели к заиканию.
"Есть определенные условия, которые вызывают изменения в головном мозге: это может быть гипоксия (нехватка кислорода) плода во время беременности, родовая травма, травма головы в детстве, — рассказывает врач-психиатр, заведующий отделением логоневрозов Центра патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН) Иван Орлов. — В результате этих изменений нарушается взаимодействие между структурами, связанными с речью".
Сильный испуг — не причина заикания, стресс лишь дает ему проявиться, дает обнаружить себя. Но часто заикание возникает и без всяких эмоциональных потрясений Иван Орлов заведующий отделением логоневрозов ЦПРиН
Гипноз — это метод воздействия на психику, его действительно иногда используют для коррекции заикания, однако врачи рекомендуют комплексный подход к лечению, включающий медицинские, психологические и педагогические методы.
"Запинки в речи — это лишь то, что мы видим на поверхности, но под этим явлением часто скрываются очень серьезные психологические и личностные проблемы, — объясняет врач-психиатр Иван Орлов. — Для решения серьезной проблемы необходим комплексный подход, применение отдельных методик чаще всего малоэффективно. Лекарства подбираются врачом индивидуально в каждом конкретном случае и служат для создания оптимального функционального состояния мозга к дальнейшим нашим воздействиям".
Поэтому одни лишь таблетки, выписанные врачом, не помогут вылечить заикание, а вот в процессе комплексной терапии могут быть назначены, и этого не нужно пугаться.
На самом деле наследственный фактор имеет большое значение. Степень риска возникновения у ребенка заикания возрастает, если у близких родственников оно есть. Причем сыновья заикающихся людей больше подвержены болезни, чем дочери. Соотношение заикающихся мужчин и женщин примерно 4 к 1.
Во взрослом возрасте заикание проявляется довольно редко.
Если заикаться начал взрослый человек, никогда за собой этого не замечавший, ему нужно как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование. Причиной, вызвавшей заикание, может оказаться серьезное заболевание мозга Елена Тихомирова терапевт
Как правило, первые запинки в речи появляются у человека в возрасте двух-пяти лет, когда идет активное формирование речи.
Лечение заикания может помочь полностью избавиться от него. Но ни один врач не может гарантировать, что при определенных условиях болезнь никогда не вернется.
"Если обратиться к статистике заболевания, — говорит врач Иван Орлов, — то мы увидим , что у детей распространенность заболевания в районе 5%, в то время как у взрослых — 1%, значит, можно предположить, что болезнь прошла. Во взрослом возрасте справиться с заиканием сложнее, хороший результат требует очень продолжительной серьезной работы и высокой мотивации. По статистике нашего отделения, практическое восстановление речи и значительное улучшение после лечения возникает у 90% пациентов. Но нередко симптомы возвращаются, в основном после каких-либо эмоциональных потрясений".
Тренировка публичных выступлений является важнейшим аспектом в лечении, поскольку направлена на преодоление страха речи, который испытывают многие заикающиеся. Публичное выступление — самая сложная задача для заикающегося, это для него сильный стресс, и в этих условиях он учится контролировать себя.
Риск возникновения у ребенка заикания увеличивается, если у близких родственников оно есть. А если заикаются оба родителя, этот риск возрастает стремительно. Причем сыновья заикающихся людей больше подвержены болезни, чем дочери Иван Орлов заведующий отделением логоневрозов ЦПРиН
Например, в Центре патологии речи и нейрореабилитации врачи практикуют "стендап-шоу": когда люди, проходящие терапию, заранее готовят шутки для выступлений, потом собираются в актовом зале и по очереди выступают перед другими зрителями.
"Стендап — это очень интересная и современная форма публичного выступления, более сложная. Выступающему необходимо придумать шутку и донести ее до зрителя, при этом во время выступления контролировать речь и демонстрировать актерское мастерство. Задача довольно сложная, но чем сложнее задачи мы даем нашему мозгу, тем лучше мы его развиваем".
Идея организовать стендап-шоу для пациентов возникла у Ивана Орлова после того, как он увидел по одному из каналов выступление стендап-комика с заиканием Льва Марсела.
"Я к нему обратился через соцсеть с предложением стать ведущим проекта "Стендап ЦПРиН", и он охотно согласился. После нескольких выступлений у пациентов, которые к нам ходят, заметны улучшения речи".
Карина Салтыкова