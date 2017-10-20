Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заикания

Общество
20 октября, 18:04 UTC+3

22 октября в мире отмечают День заикающихся людей. ТАСС поговорил с врачами о самых известных мифах, связанных с заиканием, о его реальных причинах и методах лечения этого нарушения речи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марк Лог, внук Лайонела Лога, логопеда короля Георга VI (на открытке) показывает рождественскую открытку 1945 года

Рождественская открытка, подаренная королем Великобритании Георгом VI, своему логопеду Лайонелу Логу. Король высоко ценил врача, который избавил его от заикания

© REUTERS/Suzanne Plunkett

Более 1% взрослого населения на Земле страдают заиканием. Среди известных людей, в разное время излечивших эту болезнь, — король Англии Георг VI, британский премьер-министр Уинстон Черчилль, актеры Брюс Уиллис, Жерар Депардье, Василий Лановой. Врачи на их примерах стараются доказать: с заиканием можно бороться, его можно исправить, особенно если с походом к врачу не затягивать. ТАСС рассказывает о том, что врачам известно об этой болезни, как с ней можно справиться и какие утверждения о заикании не более чем мифы. 

Миф 1. Заикание — это не болезнь, и лечить ее не надо. Достаточно силы воли, чтобы не заикаться

Неправда. Заикание — это речедвигательный невроз, он входит в международную классификацию болезней и относится к эмоциональным расстройствам, начинающимся в детском и подростковом возрасте. И как любую болезнь, заикание должен лечить врач. 

Миф 2. Если человека напугать, он начнет заикаться 

Каждый из нас когда-нибудь пугался лая собаки, выстрела петарды, у каждого в жизни были стрессы, многих воспитывали строгие родители и учителя, но далеко не у всех испуг и стресс привели к заиканию.

"Есть определенные условия, которые вызывают изменения в головном мозге: это может быть гипоксия (нехватка кислорода) плода во время беременности, родовая травма, травма головы в детстве, — рассказывает врач-психиатр, заведующий отделением логоневрозов Центра патологии речи и нейрореабилитации (ЦПРиН) Иван Орлов. — В результате этих изменений нарушается взаимодействие между структурами, связанными с речью".

Сильный испуг — не причина заикания, стресс лишь дает ему проявиться, дает обнаружить себя. Но часто заикание возникает и без всяких эмоциональных потрясений Иван Орлов заведующий отделением логоневрозов ЦПРиН

 Миф 3. Заикание лучше лечить гипнозом. Лекарств от него не существует

Гипноз — это метод воздействия на психику, его действительно иногда используют для коррекции заикания, однако врачи рекомендуют комплексный подход к лечению, включающий медицинские, психологические и педагогические методы. 

"Запинки в речи — это лишь то, что мы видим на поверхности, но под этим явлением часто скрываются очень серьезные психологические и личностные проблемы, — объясняет врач-психиатр Иван Орлов. — Для решения серьезной проблемы необходим комплексный подход, применение отдельных методик чаще всего малоэффективно. Лекарства подбираются врачом индивидуально в каждом конкретном случае и служат для создания оптимального функционального состояния мозга к дальнейшим нашим воздействиям".

Смотрите также

Правда и мифы о пользе черники, вреде очков и чтении в метро

Поэтому одни лишь таблетки, выписанные врачом, не помогут вылечить заикание, а вот в процессе комплексной терапии могут быть назначены, и этого не нужно пугаться. 

Миф 4. Заикание — это приобретенный дефект речи. Он не передается генетически

На самом деле наследственный фактор имеет большое значение. Степень риска возникновения у ребенка заикания возрастает, если у близких родственников оно есть. Причем сыновья заикающихся людей больше подвержены болезни, чем дочери. Соотношение заикающихся мужчин и женщин примерно 4 к 1. 

Правда: заикание чаще всего возникает в детстве

Во взрослом возрасте заикание проявляется довольно редко.

Если заикаться начал взрослый человек, никогда за собой этого не замечавший, ему нужно как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование. Причиной, вызвавшей заикание, может оказаться серьезное заболевание мозга Елена Тихомирова терапевт

 Как правило, первые запинки в речи появляются у человека в возрасте двух-пяти лет, когда идет активное формирование речи. 

Правда: после лечения заикание может вернуться 

Лечение заикания может помочь полностью избавиться от него. Но ни один врач не может гарантировать, что при определенных условиях болезнь никогда не вернется. 

"Если обратиться к статистике заболевания, — говорит врач Иван Орлов, — то мы увидим , что у детей распространенность заболевания в районе 5%, в то время как у взрослых — 1%, значит, можно предположить, что болезнь прошла. Во взрослом возрасте справиться с заиканием сложнее, хороший результат требует очень продолжительной серьезной работы и высокой мотивации. По статистике нашего отделения, практическое восстановление речи и значительное улучшение после лечения возникает у 90% пациентов. Но нередко симптомы возвращаются, в основном после каких-либо эмоциональных потрясений".

Правда: публичные выступления помогают вылечить заикание

Тренировка публичных выступлений является важнейшим аспектом в лечении, поскольку направлена на преодоление страха речи, который испытывают многие заикающиеся. Публичное выступление — самая сложная задача для заикающегося, это для него сильный стресс, и в этих условиях он учится контролировать себя.

Риск возникновения у ребенка заикания увеличивается, если у близких родственников оно есть. А если заикаются оба родителя, этот риск возрастает стремительно. Причем сыновья заикающихся людей больше подвержены болезни, чем дочери Иван Орлов заведующий отделением логоневрозов ЦПРиН

Например, в Центре патологии речи и нейрореабилитации врачи практикуют "стендап-шоу": когда люди, проходящие терапию, заранее готовят шутки для выступлений, потом собираются в актовом зале и по очереди выступают перед другими зрителями.

"Стендап — это очень интересная и современная форма публичного выступления, более сложная. Выступающему необходимо придумать шутку и донести ее до зрителя, при этом во время выступления контролировать речь и демонстрировать актерское мастерство. Задача довольно сложная, но чем сложнее задачи мы даем нашему мозгу, тем лучше мы его развиваем".

Идея организовать стендап-шоу для пациентов возникла у Ивана Орлова после того, как он увидел по одному из каналов выступление стендап-комика с заиканием Льва Марсела. 

"Я к нему обратился через соцсеть с предложением стать ведущим проекта "Стендап ЦПРиН", и он охотно согласился. После нескольких выступлений у пациентов, которые к нам ходят, заметны улучшения речи". 

Карина Салтыкова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
3
Глава ВАК: обсуждение диссертации Мединского повысит качество работ в гуманитарной сфере
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Медведев потребовал срочно составить точный список пострадавших дольщиков
7
Путин: закрытие границы между РФ и республиками на востоке Украины приведет к резне там
Темы дня
Новости партнеров
Реклама