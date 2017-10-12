Правда и мифы о пользе черники, вреде очков и чтении в метро

Миф: черника и морковь лечат глазные болезни

Для глаз действительно полезен витамин А — он помогает организму вырабатывать пигмент сетчатки родопсин, который способствует улавливанию даже самого слабого света и отвечает за ночное зрение. Но в моркови содержится не витамин А в чистом виде, а бета-каротин — именно этому веществу овощ обязан своим ярко оранжевым цветом. Бета-каротин — это провитамин А, то есть вещество, из которого организм самостоятельно достраивает витамин А. Для того чтобы восполнить дневную норму витамина А, человеку нужно съесть несколько килограммов моркови, к тому же она имеет не очень приятный побочный эффект: от морковного сока могут пожелтеть кожа и белки глаз. Поэтому как лекарство от глазных болезней морковь малоэффективна. Гораздо больше витамина А в животных жирах: в печени трески, жирной рыбе, икре лососевых, сливочном масле, твердых сырах и яичном желтке.

В чернике содержатся лютеин и зеаксантин — особые пигменты, которые защищают растения от избыточного количества солнечного света. В организме эти вещества концентрируются в центральной части сетчатки глаза — макуле, абсорбируют вредную синюю часть спектра, которая попадает в глаз со светом, и таким образом защищают сетчатку от излишнего ультрафиолетового излучения. Однако, как и в случае с морковью, получить нужное для организма количество этих веществ из ягод невозможно.

Для того чтобы черника оказала лечебный эффект на глаза, ее нужно есть ведрами. Дневная норма потребности лютеина — примерно пять миллиграммов, такое количество содержится примерно в трех килограммах ягод Юлия Чехонина кандидат медицинских наук, диетолог

Врачи отмечают, что и свежие овощи, и ягоды, несомненно, полезны для здоровья, но для профилактики болезней глаз гораздо эффективнее в этом случае принимать витамины с содержанием лютеина и витамина А.

Миф: очки ухудшают зрение

Некоторые последователи нетрадиционной медицины уверяют, что очки ухудшают зрение, так как в них глаз перестает тренироваться и глазные мышцы деградируют.

На самом деле это не так. Глаз человека устроен как фотокамера. Глазные мышцы постоянно сокращаются и изменяют форму хрусталика, позволяя свету попадать точно на сетчатку и формировать четкое изображение предметов и вдали, и перед собой. При близорукости и дальнозоркости фокус смещается: в первом случае он формируется перед сетчаткой, во втором — позади нее. Линзы очков помогают вернуть фокус на сетчатку и хорошо видеть.

Правильно подобранные очки не лечат болезни глаз и не провоцируют их, а только помогают видеть четко, без искажений. А вот отказ от очков приводит к тому, что глаза постоянно напрягаются, пересыхают, и в результате зрение действительно портится Юрий Гусев доктор медицинских наук, врач-офтальмолог ФМБЦ им. А.И.Бурзаняна ФМБА России

Навредить очки могут только в том случае, если неправильно подобраны линзы и неправильно рассчитано расстояние между ними. Именно поэтому врачи советуют тщательно подбирать очки вместе со специалистом.

Миф: чтение и работа за компьютером приводят к близорукости

Сидение за компьютером может навредить зрению в тех случаях, когда на экране выставлена недостаточная яркость, если в помещении мало света и если расстояние между глазами и экраном маленькое. Когда соблюдены все правила, длительное "общение" с монитором компьютера не ухудшает зрение. Для того чтобы глаза не уставали, нужно раз в час делать перерыв на несколько минут и обеспечить в комнате достаточную влажность: от сухого кондиционированного воздуха оболочка глаза пересыхает, вызывая покраснение и неприятные ощущения.

Работа, требующая долгой концентрации, например вышивание, ювелирное или часовое дело, может стать дополнительным фактором риска развития близорукости, но главная причина возникновения изменений зрения — это наследственность и возраст. С годами хрусталик человека становится менее эластичным, не может менять форму и правильно фокусировать изображение на сетчатке.

Если же у обоих родителей есть близорукость, то у их ребенка с вероятностью более 50% разовьется та же болезнь, причем в молодом возрасте.

Еще одна причина, которая может влиять на качество зрения, — размер глазных яблок.

"Это как телосложение — есть люди субтильные, есть крупные, есть высокие, есть маленького роста, — объясняет офтальмолог Юрий Гусев. — С глазами то же самое: у одних глазные яблоки длинные, то есть большие, и расстояние от хрусталика до сетчатки у них больше, у других — короткие, маленькие, и у них это расстояние маленькое. В молодом возрасте эти особенности часто не влияют на то, как мы видим, а вот после 40–50 лет длинные глаза лучше видят вблизи, а короткие — вдаль".

Правда: людям с плохим зрением нельзя прыгать с парашютом и быть донорами крови

Экстрим противопоказан тем, у кого есть серьезные проблемы с глазами, в том числе людям с сильной близорукостью.

"Таким пациентам нужно избегать тех видов спорта, которые связаны с ударами, падениями, прыжками, ударной нагрузкой, рассказывает офтальмолог, врач высшей категории Научного центра им. А.И. Бурзаняна ФМБА России Светлана Капкова. — Этот запрет связан с тем, что большие нагрузки могут вызвать отслоение сетчатки в глазу, то есть отделение сетчатой оболочки, которая по сути выполняет в глазу роль светочувствительной пленки фотоаппарата, от сосудистой оболочки. А это грозит сильным ухудшением зрения или и вовсе слепотой".

В России нельзя сдавать кровь, если у потенциального донора зрение ниже минус 6, и даже после лазерной коррекции это табу не снимается. Причина — риск отслоения сетчатки.

Правда: гимнастика для глаз полезна

"Делать гимнастику для глаз необходимо так же часто, как умываться, — объясняет терапевт Елена Тихомирова, — особенно это актуально для тех, кто испытывает большие зрительные нагрузки: проводит много времени перед компьютером или с гаджетами.

Глаза человека могут отдыхать только когда смотрят вдаль, хотя бы на пять метров перед собой. Когда мы постоянно смотрим вблизи, то мышцы глаз перенапрягаются Елена Тихомирова врач-терапевт

Упражнения для глаз надо делать утром и вечером, а если получится, то можно и в течение дня. Они очень просты: частое легкое моргание ("бабочка"), рисование глазами воображаемой восьмерки, циферблата, геометрических фигур, диагоналей.

Снять напряжение глаз помогает специальное упражнение — пальминг: для его выполнения нужно закрыть ладонями глаза так, чтобы между ними не было щелок, несколько раз открыть и закрыть глаза в темноте и "нарисовать" глазами квадрат, круг, циферблат, чередуя с частым морганием.

Если в офисе есть окна, то лучше сесть недалеко от них и стараться хотя бы раз в полчаса пару минут смотреть вдаль — такое упражнение также помогает расслабить глаза.

Правда: читать в метро и в машине вредно

Для того чтобы во время чтения глаза не уставали, книгу или планшет надо держать перед собой ровно, чтобы расстояние до обоих глаз было одинаковым. В качающемся вагоне или в салоне автомобиля сделать это невозможно, глазам приходится постоянно подстраиваться под меняющееся расстояние, а напряжение глазодвигательных мышц вызывает дискомфорт и даже головную боль. Кстати, то же самое происходит, если читать лежа: такой вид чтения безопасен только в том случае, если человек держит книгу параллельно глазам. А если книжка "съезжает" то вниз, то вверх, то вбок, глаза сильно напрягаются, что может со временем привести к падению зрения.

Карина Салтыкова