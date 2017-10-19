Российские специалисты завершили работу над 3D-моделью Пальмиры и готовы передать ее Сирии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты Института истории материальной культуры РАН планируют в скором времени передать сирийскому правительству уникальную 3D-модель Пальмиры, которая поможет в восстановлении памятников культуры. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора института Наталья Соловьева.

"Мы закончили 3D-модель, геоинформационную систему еще дорабатываем. И мы планируем ее передачу сирийскому правительству", - сказала Соловьева.

"Пока полностью завершен первый этап - 3D-модель построена. Она уникальная, потому что такие ландшафтные 3D-модели еще никто не строил. Это модель, которая важна прежде всего для мониторинга состояния объектов, а также как способ изучения и рабочий инструмент для реставратора", - подчеркнула Соловьева, добавив, что специалистам нужно еще около двух месяцев на то, чтобы ее можно было "запустить в оборот".

Замдиректора института рассказала, что на построение 3D-модели ушло около года. По ее словам, специалисты, работавшие в Пальмире в 2016 году, хотят вернуться в город, чтобы изучить памятники культуры, пострадавшие после второго захвата города террористами. "Сейчас хотелось бы вернуться туда еще раз, чтобы доснять те разрушения, которые были получены во время второго захвата, потому что данные, которыми мы располагаем сейчас, были получены после первого освобождения города. И сейчас, изучив объекты, можно будет абсолютно точно сказать, какие разрушения город получил после второго захвата, именно поэтому мы бы и хотели там еще раз оказаться", - пояснила Соловьева.

"Мы сейчас будем на эту тему говорить, и, если представится такая возможность, снова туда съездим, отснимем свежие разрушения и вторжения в культурный слой. Потому что помимо взрывов есть еще и грабительские раскопки. Надо еще посмотреть большие ли они", - продолжила замдиректора.

По ее словам, российские специалисты продолжат оказывать помощь в восстановлении исторического наследия в Пальмире.

Символ цивилизации

Пальмира - древний торговый город в Сирии. Он занимал важное положение в Передней Азии, через него проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Расцвет города пришелся на I-III века нашей эры. К этому периоду относится ряд архитектурных памятников, сохранившихся в пустыне до настоящего времени.

Мировую известность как красивейший памятник древности Пальмира получила в XVIII веке. Систематические раскопки там начались в 1920-х годах. Найденные на территории города и его некрополя памятники находились в музее самой Пальмиры и во многих мировых музейных собраниях.

Архитектурный музейный комплекс символа цивилизации причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Древние архитектурные сооружения частично были отреставрированы в ХХ веке.

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но через девять месяцев в декабре он вновь оказался в руках экстремистов. 2 марта этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по возвращению города.