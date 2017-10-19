Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слащева: "Союзмультфильму" важно здание на Новослободской, но переезд был необходим

Общество
19 октября, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Председатель правления киностудии отметила, что здание находится в крайне ветхом состоянии и требует капремонта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководство киностудии "Союзмультфильм" было заинтересовано в сохранении своего старого здания на Новослободской, но оно находится в крайне ветхом состоянии и требует капитального ремонта, в связи с чем переезд мультипликаторов в любом случае был необходим. Об этом ТАСС сказала в четверг председатель правления студии Юлиана Слащева.

Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил, что здание "Союзмультфильма" на Новослободской улице в Москве (бывший храм святителя Николая в Новой Слободе) может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 года. Мультипликатор Юрий Норштейн в интервью радиостанции "Говорит Москва" не согласился с передачей РПЦ здания студии, выступив также с критикой Министерства культуры РФ.

Осенью 2017 года "Союзмультфильм" переехал в новое здание на улице Королева. "Мы были заинтересованы в сохранении и здания на Новослободской, но это было невозможно, поскольку есть федеральный закон 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", и Патриархия неоднократно письменно заявляла свои претензии на данное здание", - сказала Слащева.

По ее словам, "здание на Новослободской находится в крайне ветхом состоянии и требует серьезного капитального ремонта". "Оттуда все равно нужно было переезжать, - отметила Слащева. - Студия неоднократно получала предписания о нарушении элементарной техники безопасности сотрудников, работающих в здании, от различных государственных структур".

Она поблагодарила Министерство культуры "за новое здание и его технологическое оснащение, которое идет полным ходом и позволит уже в следующем году развернуть новое производство сразу семь сериальных и 15 короткометражных проектов на студии".

Обращения РПЦ

"Когда в 2017 году новая команда пришла на "Союзмультфильм", мы пытались решить вопрос с Росимуществом по поводу сохранения здания на Новослободской за студией", - отметила председатель правления. По ее словам, когда руководство "подняло все материалы по этой теме, выяснилось, что РПЦ посылало множество обращений начиная с 2010 года, после того, как был принят федеральный закон о возвращении религиозным организациям объектов религиозного назначения".

"Такие обращения были и в 2010, и в 2013 году, а в 2014 году РПЦ получила мотивированный отказ Росимущества, потому что не было готово новое здание "Союзмультфильма" и студии некуда было переехать, - пояснила Слащева. - Запрос был и в 2016 году".

Она напомнила, что в 2017 году состоялась встреча министра культуры РФ Владимира Мединского и старейшин анимации, где было заявлено, что общими усилиями все постараются оставить здание в пользовании студии. "На следующий день пришла претензия на трех страницах от РПЦ, что это вопрос уже решенный", - сказала Слащева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
6
Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018
7
СК РФ подтвердил возбуждение дело о хищении денег у актера Этуша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама