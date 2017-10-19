Слащева: "Союзмультфильму" важно здание на Новослободской, но переезд был необходим

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководство киностудии "Союзмультфильм" было заинтересовано в сохранении своего старого здания на Новослободской, но оно находится в крайне ветхом состоянии и требует капитального ремонта, в связи с чем переезд мультипликаторов в любом случае был необходим. Об этом ТАСС сказала в четверг председатель правления студии Юлиана Слащева.

Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил, что здание "Союзмультфильма" на Новослободской улице в Москве (бывший храм святителя Николая в Новой Слободе) может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 года. Мультипликатор Юрий Норштейн в интервью радиостанции "Говорит Москва" не согласился с передачей РПЦ здания студии, выступив также с критикой Министерства культуры РФ.

Осенью 2017 года "Союзмультфильм" переехал в новое здание на улице Королева. "Мы были заинтересованы в сохранении и здания на Новослободской, но это было невозможно, поскольку есть федеральный закон 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", и Патриархия неоднократно письменно заявляла свои претензии на данное здание", - сказала Слащева.

По ее словам, "здание на Новослободской находится в крайне ветхом состоянии и требует серьезного капитального ремонта". "Оттуда все равно нужно было переезжать, - отметила Слащева. - Студия неоднократно получала предписания о нарушении элементарной техники безопасности сотрудников, работающих в здании, от различных государственных структур".

Она поблагодарила Министерство культуры "за новое здание и его технологическое оснащение, которое идет полным ходом и позволит уже в следующем году развернуть новое производство сразу семь сериальных и 15 короткометражных проектов на студии".

Обращения РПЦ

"Когда в 2017 году новая команда пришла на "Союзмультфильм", мы пытались решить вопрос с Росимуществом по поводу сохранения здания на Новослободской за студией", - отметила председатель правления. По ее словам, когда руководство "подняло все материалы по этой теме, выяснилось, что РПЦ посылало множество обращений начиная с 2010 года, после того, как был принят федеральный закон о возвращении религиозным организациям объектов религиозного назначения".

"Такие обращения были и в 2010, и в 2013 году, а в 2014 году РПЦ получила мотивированный отказ Росимущества, потому что не было готово новое здание "Союзмультфильма" и студии некуда было переехать, - пояснила Слащева. - Запрос был и в 2016 году".

Она напомнила, что в 2017 году состоялась встреча министра культуры РФ Владимира Мединского и старейшин анимации, где было заявлено, что общими усилиями все постараются оставить здание в пользовании студии. "На следующий день пришла претензия на трех страницах от РПЦ, что это вопрос уже решенный", - сказала Слащева.