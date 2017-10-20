В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новый административный регламент ГИБДД, вызвавший волну дискуссий среди автомобилистов и экспертов, вступил в силу в пятницу. Среди нововведений: сотрудники ДПС теперь могут останавливать автомобили вне стационарных постов; не выдавать справки после ДТП; выставлять засады на дорогах, но только в особых случаях и в местах с повышенной аварийностью.

Не будет справок о ДТП

По новому регламенту отменяется выдача справок после дорожно-транспортного происшествия. "У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками полиции указанной справки", - сказал начальник управления ДПС Госавтоинспекции Александр Быков.

Ранее эти справки выдавались для предъявления в страховую компанию, чтобы после аварии получить соответствующие выплаты. Теперь водители будут получать только копии протоколов или постановлений об административном правонарушении, которые, по словам Быкова, содержат всю необходимую информацию для предъявления в страховые компании.

Остановка автомобилей в любом месте

Еще одним важным нововведением является то, что теперь сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили вне стационарных постов.

"Место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе. Вместе с тем там отмечено, что сигналы для остановки сотрудником ГИБДД должны даваться четко и быть понятны для всех участников дорожного движения.

Ранее в МВД сообщали, что количество стационарных постов в России сократилось в три раза. С 20 октября сотрудник ДПС сможет останавливать автомобили на любом участке дороги, а места для размещения нарядов ДПС будут определяться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.

Кроме того, дорожный полицейский при остановке автомобиля обязан будет представиться и объяснить причину остановки.

Съемка разрешена

Массу дискуссий и возмущений вызвал тот факт, что якобы после вступления в силу административного регламента будет запрещена съемка действий инспектора на камеру. Позже в ГИБДД пояснили, что запрета на видеосъемку нет.

"Из новой редакции административного регламента исключена норма, обязывающая сотрудников полиции не препятствовать использованию участниками дорожного движения фотокамер, видеокамер и звукозаписывающей аппаратуры. Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом", - сказал начальник управления ДПС Госавтоинспекции, пояснив, что данная норма просто исчезла из документа, чтобы исключить дублирование с другими законами.

Однако запрет на съемку все же остается в исключительных случаях, впрочем, так это было и раньше. Например, нельзя снимать инспектора при проведении контртеррористической операции или если водитель при съемке мешает полицейскому исполнять его обязанности. Кроме того, сами сотрудники ГИБДД также имеют право снимать правонарушителей на свой служебный видеорегистратор и мобильный телефон.

Права на дороге изымать не будут

В случае ДТП, требующего лишения водительского удостоверения, его не будут изымать на месте происшествия - правонарушитель должен будет сдать документ в трехдневный срок в подразделения ГИБДД.

"Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении", - сказал Быков.

Кроме того, в новый документ включены правила оформления ДТП по европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции. Европротокол действовал и ранее, только норма не была прописана в старом регламенте.

В случае ДТП без пострадавших, дежурный предложит оформить документы самостоятельно, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о дорожном происшествии, но если участники аварии имеют претензии друг к другу и без помощи полицейских не обойтись, то дежурный предложит оформить ДТП на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

Засады на дорогах в случае необходимости

Еще одна норма, закрепленная в документе, вызвала непонимание - это пункт о засаде патрульного автомобиля в невидимом для участников дорожного движения месте. Однако в ГИБДД разъяснили, что согласно новому регламенту, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден, но из этого правила есть небольшое исключение. В случае аварийного участка дороги или в месте переломного рельефа, а также в условиях участка трассы с интенсивным скоростным движением, инспекторы ДПС имеют право расположить патрульный автомобиль так, чтобы не допустить ЧП.

"Только в этих случаях допустима установка автомобиля с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений", - пояснил Быков.

Также он отметил, что новый регламент отменяет запрет на использование камер автоматической фотофиксации в зонах ремонта дорог. Теперь, согласно документу, камеры можно установить там, где введены временные ограничения скорости и выставлены желтые знаки.