Астраханский губернатор ожидает от Абдулатипова решения экологических проблем на Каспии

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АСТРАХАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Астраханский губернатор Александр Жилкин рассчитывает, что с назначением экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова спецпредставителем президента РФ по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона особое внимание будет уделяться экологии Каспия, в частности, будет тиражироваться опыт работающих на шельфе российских компаний, использующих технологию "нулевого сброса". Об этом глава региона заявил журналистам в пятницу.
Накануне Абдулатипов был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. Ранее, 3 октября, Абдулатипов ушел в отставку с поста главы Дагестана, которым руководил почти пять лет, в тот же день врио главы региона был назначен Владимир Васильев, бывший вице-спикер Госдумы.
"С новым спецпредставителем, безусловно, будем плотно взаимодействовать, мы будем интересны и полезны друг другу, учитывая наш уровень отношений с прикаспийскими государствами. А те проблемы, которые необходимо решать совместно всем прикаспийским странам, отражены в коммюнике саммита (4-й Каспийский саммит - прим. ТАСС), который у нас проходил (в сентябре 2014 года). Это, в первую очередь, сохранение рыбных запасов, флоры и фауны целиком", - сказал Жилкин.
Он подчеркнул, что сейчас в Каспийском море при добыче нефти именно российская компания "Лукойл" использует технологию "с нулевым воздействием на природу".
"Это надо не только тиражировать, но и подталкивать другие государства, чтобы их компании, работающие на шельфе, использовали такой же метод. Он дороже, но справедливее <...> Главное - синхронизировать усилия всех прикаспийских государств", - добавил Жилкин.
По информации пресс-службы компании "Лукойл- Нижневолжскнефть" (дочернее предприятие "Лукойла"), "нулевой сброс" означает, что все отходы - как производственные, так и бытовые - вывозятся на берег и утилизируются, в море ничего не попадает.