Биография экс-главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владимир Васильев, вице-спикер Госдумы РФ, руководитель парламентской фракции "Единая Россия".

Рамазан Абдулатипов возглавлял республику с января 2013 года - в общей сложности 1710 дней (45-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в высокогорном с. Гебгуда Тляратинского района Дагестанской АССР (ныне - Республика Дагестан) в многодетной аварской семье. Отец - участник Великой Отечественной войны, работал председателем колхоза.

В 1966 году окончил Буйнакское медицинское училище по специальности "фельдшер", в 1975 году - исторический факультет Дагестанского государственного университета (заочно), в 1978 году - аспирантуру философского факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ЛГУ, ныне - Санкт-Петербургский государственный университет).

Кандидат философских наук. В 1978 году в ЛГУ защитил диссертацию на тему "Личность в системе национальных отношений развитого социалистического государства".

Доктор философских наук. В 1985 году в Ленинградском госуниверситете защитил диссертацию на тему "Национальные отношения развитого социалистического общества: духовно-нравственные проблемы функционирования и развития".

Действительный член Российской академии естественных наук, профессор.

В 1965-1966 годах работал заведующим медпунктом селения Цюмилюх, села Тлярата Дагестана.

В 1966-1970 годах проходил службу в рядах Советской армии, был старшиной медицинской службы.

После увольнения в запас работал сначала кочегаром, затем возглавлял учебно-спортивный отдел Дагестанского областного совета спортивного общества "Урожай", работал заведующим медицинским пунктом Чирюртовского завода фосфорных солей в г. Кизилюрте.

В 1974-1975 годах - секретарь, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Тляратинского районного комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Дагестанской АССР.

В 1978 году был ассистентом-преподавателем, старшим преподавателем философского факультета ЛГУ.

В 1978-1987 годах работал в отделе агитации и пропаганды Мурманского областного комитета КПСС. Доцент, заведующий кафедрой Мурманского высшего инженерного морского училища (ныне - Мурманский государственный технический университет).

В 1987 году возглавил кафедру философии Дагестанского педагогического института (ныне - Дагестанский государственный педагогический университет).

В 1988 году перешел на партийную работу в Москву. Работал консультантом отдела национальных отношений Центрального комитета КПСС, организовал и возглавил сектор анализа и прогнозирования.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по Буйнакскому национально-территориальному избирательному округу №93, вошел в депутатскую группу "Суверенитет и равенство". В 1990-1993 годах - председатель Совета национальностей Верховного совета РСФСР.

В 1991 году вступил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ).

12 июня 1991 года участвовал в выборах президента РСФСР в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Вадимом Бакатиным, претендовавшим на должность президента. Бакатин и Абдулатипов заняли последнее, 6-е место, получив 3,42% голосов избирателей.

В августе 1993 года на учредительном съезде Партии российского единства и согласия вошел в ее федеральный совет. В 1995 году покинул партию и подтвердил свое членство в СПТ.

С октября 1993 года по март 1994 года занимал должности первого заместителя председателя Государственного комитета РФ по делам Федерации и национальностей, первого заместителя министра РФ по делам национальностей и региональной политике Сергея Шахрая.

12 декабря 1993 года избран депутатом Совета Федерации Федерального собрания РФ I созыва от двухмандатного Дагестанского округа №5. В 1994-1995 годах - заместитель председателя Совета Федерации Владимира Шумейко. Полномочия Абдулатипова в верхней палате парламента были прекращены досрочно 15 января 1996 года в связи с переходом в Госдуму РФ.

17 декабря 1995 года избран депутатом Государственной думы РФ II созыва по Буйнакскому избирательному округу №10. Входил в депутатскую группу "Российские регионы". Являлся председателем Государственной комиссии по мирному урегулированию в Чеченской Республике, членом комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 12 ноября 1997 года.

С 1 августа 1997 года - заместитель председателя правительства РФ Виктора Черномырдина. Курировал национальные вопросы, вопросы развития федерации и местного самоуправления. 25 июля 1998 года, вскоре после того, как правительство возглавил Сергей Кириенко, покинул кабинет министров.

С 25 сентября 1998 года по 19 мая 1999 года - министр национальной политики РФ в правительстве Евгения Примакова (с 12 по 19 мая 1999 года исполнял обязанности министра).

25 мая 1999 года был назначен министром РФ в правительстве Сергея Степашина. Министерство не возглавлял, курировал политику в отношении Северного Кавказа.

С декабря 2000 года по апрель 2005 года - член Федерального собрания РФ от исполнительной власти Саратовской области. Входил в состав комитета по международным делам, комиссий по информационной политике, по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации и по контролю за обеспечением деятельности верхней палаты парламента.

С 23 мая 2005 года по 6 марта 2009 года был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан.

С июня 2009 года по декабрь 2011 года Рамазан Абдулатипов занимал должность ректора Московского государственного университета культуры и искусств.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва по списку партии "Единая Россия" (региональная группа №5, Дагестан). Входил во фракцию "Единая Россия". Являлся заместителем председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Полномочия были прекращены досрочно 19 февраля 2013 года

28 января 2013 года президент РФ Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова врио президента Республики Дагестан. Он сменил на этом посту Магомедсалама Магомедова.

8 сентября 2013 года депутаты парламента Дагестана избрали Абдулатипова президентом республики. В тот же день состоялась инаугурация. С 1 января 2014 года - глава Республики Дагестан (в связи с переименованием должности).

Член Высшего совета партии "Единая Россия".

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг"). Делил 18-19-е места с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, с которым набрал одинаковое количество баллов - 82.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 3 млн 144 тыс. руб., супруги - 1 млн 58 тыс. руб.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2006).

Награжден орденами Дружбы (1997), Почета (2011), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016). Отмечен благодарностью президента РФ (1998).

Удостоен высшей государственной награды Азербайджана - ордена "Достлуг" ("Дружба"; 2016).

Заслуженный деятель науки РФ (2001).

Лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2010 год (за серию изданий "Народы моей России", посвященную быту, культуре и традициям российских народов; 2004-2013).

Награжден высшей наградой Дагестана - орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан" (2011).

Рамазан Абдулатипов был руководителем рабочей группы по разработке Федеративного договора (1992), является одним из авторов конституции РФ (1993). Под его руководством была разработана и принята Концепция государственной национальной политики РФ (1996).

Автор и соавтор более 30 монографий и 400 научных и научно-публицистических статей, в том числе "Конституция СССР и национальные отношения на современном этапе" (1978; в соавторстве), "Ленинская политика интернационализма в СССР: история и современность" (1982; в соавторстве), "Заговор против нации: национальное и националистическое в судьбах народов" (1992), "О федеративной и национальной политике Российского государства" (1995), "Судьбы ислама в России" (2002).

В 2013 году в Аварском театре состоялась премьера спектакля по пьесе Абдулатипова "Вечной любви огонь", посвященный 90-летию Расула Гамзатова.

Женат вторым браком. Супруга - Инна Васильевна (в девичестве - Калинина; род. 1957), выпускница Ленинградского института советской торговли. Два сына - Джамал (род. 1985) и Абдулатип (род. 1991), дочь от первого брака - Заира, врач по образованию.

Увлекается охотой в горах, игрой на национальном музыкальном инструменте - пандуре. Любимые виды спорта - волейбол и теннис.