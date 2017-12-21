Российские военные доставили 2,5 т гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Риф-Дамаск

ДРУША /Сирия/, 21 декабря. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике доставили партию гуманитарной помощи в деревню Друша в провинции Риф-Дамаск. Российский гуманитарный конвой привез жителям деревни, расположенной у границы зоны деэскалации "Восточная Гута", две с половиной тонны продуктов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Друша находится в одном из самых сложных районов в Восточной Гуте, часть которого до сих пор находится под контролем оппозиции. Тем не менее мирная жизнь здесь постепенно восстанавливается благодаря помощи российских военных.

"Сегодня сюда пришли люди, больше других пострадавшие от присутствия боевиков. Они всегда ждут появления ваших военных. Кроме вас, нам еще помогают и солдаты сирийской армии, которые стоят здесь неподалеку, но у них самих запасы небогатые. А вообще постепенно жизнь налаживается - заработал водопровод, восстановлено электроснабжение, но работы еще много", - рассказал журналистам глава местной администрации Омар Шамали.

Представители Центра по примирению также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей. "Населенные пункты (в данном районе - прим. ТАСС) - с разрушенной инфраструктурой, нет школ, нет медицинских центров, пунктов, поэтому люди, конечно, не имеют возможности получить полноценную медицинскую помощь. Поэтому создается такая вот очередь, много желающих. Мы стараемся удовлетворить всех", - отметил врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

Cотрудники Центра продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.