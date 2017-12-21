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Российские военные доставили 2,5 т гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Риф-Дамаск

Общество
21 декабря, 9:09 UTC+3 ДРУША /Сирия/ 21, декабря. /ТАСС

Более сотни местных жителей обратились за помощью в мобильный медицинский пункт

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ДРУША /Сирия/, 21 декабря. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике доставили партию гуманитарной помощи в деревню Друша в провинции Риф-Дамаск. Российский гуманитарный конвой привез жителям деревни, расположенной у границы зоны деэскалации "Восточная Гута", две с половиной тонны продуктов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Друша находится в одном из самых сложных районов в Восточной Гуте, часть которого до сих пор находится под контролем оппозиции. Тем не менее мирная жизнь здесь постепенно восстанавливается благодаря помощи российских военных.

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"Сегодня сюда пришли люди, больше других пострадавшие от присутствия боевиков. Они всегда ждут появления ваших военных. Кроме вас, нам еще помогают и солдаты сирийской армии, которые стоят здесь неподалеку, но у них самих запасы небогатые. А вообще постепенно жизнь налаживается - заработал водопровод, восстановлено электроснабжение, но работы еще много", - рассказал журналистам глава местной администрации Омар Шамали.

Представители Центра по примирению также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей. "Населенные пункты (в данном районе - прим. ТАСС) - с разрушенной инфраструктурой, нет школ, нет медицинских центров, пунктов, поэтому люди, конечно, не имеют возможности получить полноценную медицинскую помощь. Поэтому создается такая вот очередь, много желающих. Мы стараемся удовлетворить всех", - отметил врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.

Cотрудники Центра продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.

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