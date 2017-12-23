Ароматизация подмосковного полигона ТБО "Кучино" проводится на постоянной основе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ароматизация воздуха около закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в подмосковной Балашихе проводится на регулярной основе в рамках предрекультивационных работ, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Это регулярная работа в рамках предрекультивации полигона. Аэрозольные установки - это стандартная схема, она действительно работает, наверное, в какой-то части помогает. Конечно, сложно такой огромный полигон укротить с помощью этих трех установок, но мы делаем все, чтобы не было запаха", - сказал Воробьев.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вблизи полигона "Кучино" установили ароматизирующие аэрозоли. Пользователи сети высказали предположение, что система установлена специально к приезду президента РФ Владимира Путина, который накануне принимал участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны по итогам года в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которая располагается на территории городского округа Балашиха.

Полигон "Кучино" был закрыт 23 июня по требованию Путина. На свалку ежегодно легально свозилось до 600 тыс. тонн мусора, она работала с 1964 года и достигла площади в 53 га и высоты более 50 метров. Полигон покрыт инертными грунтами, с ноября на свалке возводится экстренная система дегазации, чтобы собирать и сжигать весь плохо пахнущий свалочный газ, который образуется внутри тела полигона. Предполагается, что эта система заработает на полную мощность к концу 2017 года, рекультивация запланирована на март 2018 года.

Восток Подмосковья и Москву 8 и 14 декабря накрыл зловонный запах. В рамках исследования этих случаев МЧС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций сероводорода на "Кучино", в результате чего полигон, где проводятся работы по дегазации, стал наиболее вероятным источником загрязнения воздуха в московской агломерации.