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Папа Франциск призвал встретить приближающееся Рождество в мире и согласии

Общество
24 декабря, 17:51 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 24, декабря. /ТАСС

Понтифик потребовал освободить всех заложников

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ВАТИКАН, 24 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди Angelus (Ангел небесный) перед католическим Рождеством призвал человечество встретить этот праздник "в мире и согласии".

Обращаясь из окна Апостольского дворца к десяткам тысяч паломников разных стран, заполнившим площадь Святого Петра, понтифик потребовал освобождения и возвращения по домам всех заложников - священников, монахов, простых верующих. Он также высказал свою солидарность жителям Филиппин, пострадавшим от наводнений и оползней.

В полдень 25 декабря римский первосвященник произнесет с балкона главной римской базилики традиционное рождественское поздравление Urbi et Orbi (Граду и Миру).

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