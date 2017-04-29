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Папа римский Франциск высоко оценил уровень отношений с православными, в том числе с РПЦ

Общество
29 апреля, 23:37 дата обновления: 29 апреля, 23:49 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Папа Франциск отметил, что Римско-католическая церковь может многое извлечь из мистической традиции православных и поучиться у них

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

© AP Photo/Nariman El-Mofty

ВАТИКАН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа римский Франциск высоко оценил состояние отношений Римско-католической церкви с православными церквями, включая Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом он заявил в субботу, отвечая на вопросы журналистов своего пула по дороге из Каира в Рим, где у него состоялась встреча с православным коптским патриархом Тавадросом II.

"Отношения с патриархом (Московским и всея Руси) Кириллом хорошие. Я общался много раз с митрополитом Иларионом, с которым сложились хорошие отношения", - сказал понтифик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о состоянии и перспективах диалога между церквями.

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Почему эта встреча так важна, что предшествовало и мешало ее проведению в прошлом и о чем договорились главы двух церквей – в материале ТАСС

"Меня всегда с православными связывала крепкая дружба, - сказал Франциск, вспомнив, что в родном Буэнос-Айресе, будучи архиепископом, он ходил в православную церковь на службу в сочельник перед Рождеством 6 января. "Служба - 2 часа 40 минут, на языке, который я не понимал. Но можно было хорошо помолиться. И потом ужин в общине, ужин сочельника, еще не рождественский, постный", - рассказал понтифик.

"У меня всегда были (с православными) отношения доверия и братства, наши церкви - сестры", - добавил он. "Мы можем многое извлечь из мистической традиции православных и поучиться у них", - заключил Франциск.

Об усилиях РФ по защите христиан

Папа римский  также сообщил, что приветствует усилия России по защите христианских меньшинств, особенно на Ближнем Востоке. 

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"Я знаю, что (российское) государство говорит об этом (защите христиан на Ближнем Востоке), и, думаю, хорошо и полезно говорить об этой ситуации, потому что сегодня больше мучеников, чем в первые века христианства, особенно на Ближнем Востоке", - сказал Франциск.

В ходе своего пребывания в Каире он посетил церковь на территории православного коптского соборного комплекса, где 11 декабря прошлого года был совершен теракт. Его жертвами стали 29 человек.

Чуть более года назад - 12 февраля 2016 года на Кубе состоялась историческая встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Единая дата христианской Пасхи

Понтифик вместе с главами православных церквей пытается найти способ назначить единую дату христианской Пасхи, рассказал папа римский.

"С патриархом Тавадросом у нас давняя дружба. Это патриарх, ведущий свою церковь вперед, несущий имя Христа. Это он - фанатик идеи назначить единую дату Пасхи, даже еще больший, чем я. И мы пытаемся найти способ", - сказал Франциск. Соответствующее положение содержится в принятой Франциском и Тавадросом II в Каире совместной декларации.

Идея о праздновании Воскресения Христова в один день звучит со стороны нынешнего понтифика не впервые и входит в его экуменическую доктрину. Сейчас из-за разного механизма расчета католического и православного религиозных календарей даты Пасхи могут отличаться на неделю, а иногда и на месяц. Нередко, как в этом году, они совпадают.

"В ходе этой поездки состоялась экуменическая встреча - в Каире был патриарх (Константинопольский) Варфоломей, архиепископ Греческой православной церкви и другие православные Востока", - рассказал Франциск, который был приглашен на Международную конференцию по миру, организованную по инициативе крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар". В ней принимали участие и другие высокопоставленные религиозные иерархи, не только христианские, но и мусульманские.

"Экуменизм можно творить, только двигаясь вперед - всем вместе. Не существует статичного экуменизма. Конечно, теологи должны изучать вопросы, где сохраняются расхождения, но это все равно ни к чему не приведет, если мы не будем двигаться вперед вместе. И теперь остается только молиться, работать, творить добро, но обязательно вместе", - указал глава Римско-католической церкви.

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