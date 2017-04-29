Папа римский Франциск высоко оценил уровень отношений с православными, в том числе с РПЦ

ВАТИКАН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа римский Франциск высоко оценил состояние отношений Римско-католической церкви с православными церквями, включая Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом он заявил в субботу, отвечая на вопросы журналистов своего пула по дороге из Каира в Рим, где у него состоялась встреча с православным коптским патриархом Тавадросом II.

"Отношения с патриархом (Московским и всея Руси) Кириллом хорошие. Я общался много раз с митрополитом Иларионом, с которым сложились хорошие отношения", - сказал понтифик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о состоянии и перспективах диалога между церквями.

СПЕЦПРОЕКТ С Божьей помощью: патриарх Московский и всея Руси и папа римский встретились впервые в истории Почему эта встреча так важна, что предшествовало и мешало ее проведению в прошлом и о чем договорились главы двух церквей – в материале ТАСС

"Меня всегда с православными связывала крепкая дружба, - сказал Франциск, вспомнив, что в родном Буэнос-Айресе, будучи архиепископом, он ходил в православную церковь на службу в сочельник перед Рождеством 6 января. "Служба - 2 часа 40 минут, на языке, который я не понимал. Но можно было хорошо помолиться. И потом ужин в общине, ужин сочельника, еще не рождественский, постный", - рассказал понтифик.

"У меня всегда были (с православными) отношения доверия и братства, наши церкви - сестры", - добавил он. "Мы можем многое извлечь из мистической традиции православных и поучиться у них", - заключил Франциск.

Об усилиях РФ по защите христиан

Папа римский также сообщил, что приветствует усилия России по защите христианских меньшинств, особенно на Ближнем Востоке.

"Я знаю, что (российское) государство говорит об этом (защите христиан на Ближнем Востоке), и, думаю, хорошо и полезно говорить об этой ситуации, потому что сегодня больше мучеников, чем в первые века христианства, особенно на Ближнем Востоке", - сказал Франциск.

В ходе своего пребывания в Каире он посетил церковь на территории православного коптского соборного комплекса, где 11 декабря прошлого года был совершен теракт. Его жертвами стали 29 человек.

Чуть более года назад - 12 февраля 2016 года на Кубе состоялась историческая встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Единая дата христианской Пасхи

Понтифик вместе с главами православных церквей пытается найти способ назначить единую дату христианской Пасхи, рассказал папа римский.

"С патриархом Тавадросом у нас давняя дружба. Это патриарх, ведущий свою церковь вперед, несущий имя Христа. Это он - фанатик идеи назначить единую дату Пасхи, даже еще больший, чем я. И мы пытаемся найти способ", - сказал Франциск. Соответствующее положение содержится в принятой Франциском и Тавадросом II в Каире совместной декларации.

Идея о праздновании Воскресения Христова в один день звучит со стороны нынешнего понтифика не впервые и входит в его экуменическую доктрину. Сейчас из-за разного механизма расчета католического и православного религиозных календарей даты Пасхи могут отличаться на неделю, а иногда и на месяц. Нередко, как в этом году, они совпадают.

"В ходе этой поездки состоялась экуменическая встреча - в Каире был патриарх (Константинопольский) Варфоломей, архиепископ Греческой православной церкви и другие православные Востока", - рассказал Франциск, который был приглашен на Международную конференцию по миру, организованную по инициативе крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар". В ней принимали участие и другие высокопоставленные религиозные иерархи, не только христианские, но и мусульманские.

"Экуменизм можно творить, только двигаясь вперед - всем вместе. Не существует статичного экуменизма. Конечно, теологи должны изучать вопросы, где сохраняются расхождения, но это все равно ни к чему не приведет, если мы не будем двигаться вперед вместе. И теперь остается только молиться, работать, творить добро, но обязательно вместе", - указал глава Римско-католической церкви.