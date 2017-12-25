Учетная запись Ассанжа вновь появилась в Twitter

ТАСС, 25 декабря. Учетная запись основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Twitter, пропавшая из микроблога в ночь на понедельник, снова стала доступна.

На основе данных из архива Twitter эксперты сетевого ресурса Gizmodo ранее установили, что аккаунт Ассанжа был удален между 03:00 и 04:00 мск в понедельник. При попытке зайти на страницу сообщалось, что ее не существует. Пока неизвестно, кто именно удалил учетную запись - техподдержка сети Twitter, сам Ассанж или хакеры. Эксперты Twitter склоняются к версии, что Ассанж сам удалил свой аккаунт.

После восстановления доступа к аккаунту Ассанж уже сделал в нем несколько публикаций, первая из которых была размещена в 17:41 мск, однако не объяснил в них причин исчезновения своей учетной записи из социальной сети.

Конкретных комментариев о произошедшем не поступало и со стороны WikiLeaks, однако через некоторое время после возвращения аккаунта Ассанжа в Twitter в микроблоге самой организации появилось следующее сообщение: "Несмотря на странности со стороны ВМС США (речь идет об ошибочной публикации в официальном аккаунте ВМС США поста с текстом "Джуллиан Ассанж") и Twitter, а также усиленную слежку, положение Джулиана Ассанжа в посольстве остается неизменным - он заточен без предъявления обвинений, что нарушает два решения ООН, требующие от властей Великобритании освободить его".

Публикация в Twitter ВМС США

Взятое в кавычки имя Ассанжа появилось в Twitter ВМС США ранее в понедельник, вскоре пост был удален. В ВМС случившееся объяснили "случайным нажатием клавиш". "Непреднамеренный пост был опубликован на несколько секунд, после чего был быстро удален тем же уполномоченным пользователем [который его разместил]. Случайный твит был размещен во время стандартного мониторинга трендовых тем", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВМС США.