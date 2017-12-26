УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Исторический парк "Россия - моя история" в Уфе признан самым большим мультимедийным парком в стране, представителю Книги рекордов России пришлось замерять площадь его экранов в течение пяти часов, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

"Исторический парк <…> в ВДНХ-Экспо попал в Книгу рекордов России как самый мультимедийный парк в стране. Для оценки заявки на звание самой большой общей площади экранов мультимедийной исторической экспозиции в Уфе побывал главный редактор Книги [рекордов России] Станислав Коненко. Площадь всех экранов составила 1681,3 квадратных метра. Чтобы замерить экспозицию, у представителя Книги рекордов России ушло почти 5 часов", - говорится в сообщении.

Подтверждающий рекорд сертификат передан министерству культуры республики.

Парк "Россия - моя история" открылся в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо в Уфе 12 июня. Он включает в себя около 500 единиц мультимедийной техники и при помощи современных технологий показывает более чем тысячелетнюю историю страны. На выставке представлены четыре экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе" и "От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года".

Выставка в Уфе рассказывает об исторической взаимосвязи России и Башкирии. На ней представлены видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция уфимского кремля, мультимедийная книга о природных богатствах края. Вход для студентов и школьников в парк является бесплатным.

Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Такие исторические парки уже принимают гостей в 14 регионах.