Крупнейший за пределами Москвы парк "Россия — моя история" открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Второй по величине мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" открылся накануне в центре Махачкалы. Общая площадь комплекса в столице Дагестана составляет 13 тыс. кв. метров, самый крупный находится в Москве — 27 тыс. кв. метров. Как открывали исторический парк и что нового внес Дагестан в его создание — в материале ТАСС.

Сложный и интересный проект

"Проект исторического парка "Россия — моя история" в Махачкале, наверное, был самым сложным, но и самым интересным. И, наверное, потому, что это самый крупный исторический парк в России после павильона на ВДНХ в Москве", — рассказал ТАСС управляющий директор курирующего строительство аналогичных музеев по всей стране Фонда гуманитарных проектов, директор исторического парка "Россия - моя история" в Москве Иван Есин.

В день открытия исторического парка перед комплексом проходила выставка художников-любителей, мастеров народных художественных промыслов Дагестана, выступали творческие коллективы республики. Молодежь провела флешмоб, показав "живые" флаги Дагестана и России. В торжественной церемонии открытия музейного комплекса приняли участие спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Алексей Гасанов, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Георгий Шевкунов) и др.

Развернуть Временно исполняющий обязанности правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов (второй справа) на открытии мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" © Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС Временно исполняющий обязанности правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов (второй справа) на открытии мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" © Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

"Позвольте мне от имени руководителя республики Владимира Васильева, Народного собрания и правительства Дагестана всех дагестанцев приветствовать на этом торжестве, — сказал на открытии Гамидов. — Этот музейный комплекс позволит посетителям стать участниками тех или иных событий, увидеть архитектуру, культуру, быт, окунуться в мир традиций. Нам удалось его реализовать менее чем за год".

Сделать историю России интересной

"Этот проект уникален тем, что, кроме российской, в нем будет представлена региональная история. Основная задача проекта — сделать историю нашего Отечества интересной и увлекательной для жителей и гостей республики и, в первую очередь, для молодежи", — добавил руководитель правительства.

В историческом парке в Махачкале организована региональная вставка "Мой Дагестан", где большое внимание уделено культуре и традициям народов республики. Она отображает дореволюционные события, историю советского периода, Перестройки и современного Дагестана. Многовековая история Дагестана представлена на 16 стендах, которые подготовлены при участии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН и Госархива.

По словам Есина, над дагестанским контентом музея работали как местные ученые, так и московские. "И вместе получился огромный комплекс интерактивных инсталляций, который рассказывает об истории Дагестана с древнейших времен до настоящего времени. У нас это шестой проект, который мы открываем, и на текущий момент это самый масштабный и самый интересный комплекс, который мы видим", — отметил он.

Учли особенности региона

"Мы учли этнические, религиозные особенности региона и постарались сделать максимально красивый, подобающий региону контент. Особенно интересно получилась региональная часть, для которой информацию нам предоставляла республика, а мы ее уже визуализировали. Получилось достаточно красочно, интересно", — поделился с корр. ТАСС креативный директор проекта "Россия — моя история" Дмитрий Смирнов.

"Для нас является высокой честью принять участие в создании исторического парка именно здесь — на древней земле Дагестана, — сказал в своей речи епископ Егорьевский Тихон. — Дагестан для каждого россиянина — особая земля, особая история. <…> Этот исторический парк расскажет о нашей общей истории, и это необычайно интересно. Мы поставили задачу максимально объективно, увлекательно рассказать, в первую очередь, для молодежи о том, что есть наша история".

"Парк послужит причиной того, чтобы мы и наши дети не забывали свое историческое прошлое, без которого нет будущего. Это очень важно для такой многонациональной и многоконфессиональной республики, как Дагестан, для сохранения мира, стабильности и духовности среди населения", — сказал муфтий Дагестана шейх Ахмад-хаджи Абдулаев.

История, рассказанная на современном языке

Экспозиции трехэтажного музейного комплекса расположились на последних двух этажах. На первом размещены буфет, сувенирная лавка, библиотека, в которой около 10 новых компьютеров. "В базе нашей библиотеки более 3 тыс. книг, каждый желающий ими может пользоваться, в будущем база будет пополняться", — рассказал ТАСС сотрудник музея. В сувенирной лавке выставлены изделия народных художественных промыслов из глины, дерева, серебра.

Развернуть Экспозиция мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" © Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС Экспозиция мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" © Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

Экскурсоводом для почетных посетителей исторического парка выступил епископ Тихон. Он провел гостей по всем залам комплекса, подробно рассказывая о разных периодах истории страны. "Мы рассказываем и о позитиве, и о негативе, не говорим только о хороших вещах или, наоборот, о тех кошмарах, которые были. Рассказываем и о том, и о другом — люди могут сами оценить", — говорит епископ Тихон.

Группа прошла все залы исторического парка. Среди них экспозиция "Рюриковичи", идейный центр которой — масштабный купол преподобного Сергия Радонежского, представляющий концептуальный видеоряд о жизни святого. Ключевой экспонат экспозиции "Романовы" — широкоэкранная видеоинсталляция, посвященная династии рода Романовых. Экспозиции "1914-1945 гг.: От великих потрясений к Великой Победе", "1945-2016 гг.: от Победы в Великой Отечественной войне до 2016 года" построены с применением очков виртуальной реальности, интерактивных приложений и столов с определенным наполнением, мультимедийных книг об эстраде, театре, спорте и т. д.

Также есть видеостены, созданные с использованием современных технологий цифровой реконструкции и трехмерного моделирования, живые книги, тач-панели, панорамные кинотеатры, выставочные залы с проекционными экранами. Экспонатами можно управлять и двигать, при этом увеличивая или уменьшая, выбирая что-то интересное и важное.

Музей как образовательный центр

"Если вы обратили внимание, то здесь нет слова "музей", написано только — исторический парк. Потому что это больше, чем музей. Это потенциально образовательный центр, где человек может получить знания по истории. Здесь есть залы, где акцент сделан на политическую историю, зал "Мой Дагестан", где основа — история культуры, традиций, религии [региона]", — рассказал ТАСС один из первых посетителей комплекса директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Махач Мусаев.

Подобрана профессиональная группа лекторов — это опытные преподаватели исторического факультета Дагестанского госуниверситета. Есть и группа гидов — молодые сотрудники, выпускники этого же факультета. Они будут сопровождать посетителей, акцентировать их внимание на важных вещах, а лекторы будут проводить мастер-классы Махач Мусаев директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН

По его словам, здесь все сделано так, чтобы "каждый желающий в интересной форме мог получить определенную информацию, сделать какие-то выводы и глубже познать историю своего народа, своей страны".

"Подобрана профессиональная группа лекторов, которые представляют Дагестанский госуниверситет. Это опытные преподаватели исторического факультета. Есть и группа гидов — молодые сотрудники, выпускники этого же факультета. Они будут сопровождать посетителей, акцентировать их внимание на важных вещах, а лекторы будут проводить мастер-классы", — сказал собеседник агентства.

"Есть конференц-зал на 300 мест. Кроме того, другие помещения позволяют проводить лекции для небольших групп по 10-15 человек, то есть это будет полноценный образовательный центр, — добавил Мусаев. — Благодаря аудио- и видеоряду, картинам вся информация лучше будет запоминаться, потому что здесь учтена психология современной молодежи, которая больше хочет видеть картинку, чем текст. С этой точки зрения здесь максимально комфортно будет учиться молодым людям, но и взрослым это понравится".

По словам мэра Махачкалы Мусы Мусаева, к реализации проекта исторического парка в столице Дагестана приступили весной этого года. Около 200 человек работали в две смены. В рамках строительства музея обустроена и прилегающая территория: созданы широкие асфальтные дорожки и пешеходные зоны, в общей сложности уложено 10 тыс. кв. метров газона и высажено около 500 деревьев и декоративных кустарников, проведен ремонт жилых домов, расположенных рядом с комплексом.

Территория отдыха и спорта

"Дополнительно строятся парковая зона для отдыхающих, парковка для автомобильного транспорта, продолжено строительство спортивного комплекса, гостиницы и бассейна. Это будет территория для отдыха и спорта, проведения культурных мероприятий, встреч и проведения досуга всех категорий населения, — отметил мэр. — И мы регулярно будем радовать вас новыми объектами".

Гордостью исторического парка станет точная копия самолета Ил-2, на котором воевал знаменитый военный летчик, Герой Советского Союза из Дагестана Юсуп Акаев. Копию самолета установят в фойе комплекса до конца текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинской мэрии.

Мэр призвал жителей города посещать мультимедийный комплекс "Россия - моя история", приводить детей и обогащаться знаниями об истории нашей Дагестана и России. Церемония открытия исторического парка завершилась салютом.

Мультимедийные комплексы "Россия — моя история" уже открылись в Москве и 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде, и должны появиться в 25 городах страны.