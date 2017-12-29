Здоровье по интернету: закон о телемедицине зависит от подзаконных актов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Закон о телемедицинских технологиях стимулирует развитие телекоммуникационного взаимодействия между врачами, но его реализация в отношении пациентов будет зависеть от планируемых подзаконных актов. Об этом ТАСС рассказали врачи и эксперты здравоохранения.

Закон о телемедицине вступит в силу 1 января 2018 года. В нем предусмотрена возможность оказания медпомощи с использованием дистанционных консилиумов, включая дистанционный мониторинг состояния пациента, дистанционные консультации пациентов врачами. Документ обеспечивает создание "правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан", говорится в сопроводительных материалах к документу.

"Очень многое зависит от того, что будет конкретизировано в подзаконных актах. Сейчас законом предусмотрена фактически запретительная норма, очень сильно ограничивающая распространение закона о телемедицине, в том числе сводящая на нет все те сервисы, которые уже появились для дистанционной диагностики и консультирования", — рассказала ТАСС директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Запретительной нормой эксперт считает ограничение на консультации пациентов врачами с использованием телекоммуникационных технологий. В законе предусмотрено, что этот вид взаимодействия может осуществляться только в случае, если первичный прием пациента проводился очно. "Я полагаю, что он даже, скорее, будет иметь тормозящее действие на развитие телемедицинских технологий в сегменте "врач — пациент". А все остальное будет развиваться, но оно и там развивается, без рамок и без этого закона", — уточнила Попович.

Кроме того, законом предусмотрено создание Единой государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять информационное взаимодействие медицинских организаций и госорганов в сфере здравоохранения, а также обеспечит ведение в электронном виде всех существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями, в том числе пациентов с орфанными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и других.

Статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников ранее отмечал, что на единую информационную систему в 2018 году предусмотрено 740 млн рублей, аналогичная сумма может потребоваться и на 2019 год. При этом в разных субъектах России ситуация с информатизацией и опытом по использованию телемедицинских технологий различается.

Полезное для пациентов

Закон о телемедицинских технологиях также предусматривает выработку единых системных подходов к использованию персональных электронных устройств в медицинских целях вне медицинской организации. По информации Минздрава РФ, это может произойти уже в будущем году.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила о том, что ведомство планирует запустить так называемую службу экстренного реагирования в регионах. Это особенно актуально для пациентов из групп риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе для одиноких пожилых людей, на случай, если они окажутся в ситуации, когда не могут самостоятельно вызвать скорую помощь. Мониторинг персональных электронных устройств, позволяющих зафиксировать резкое изменение положения человека в пространстве или резкий скачок давления, может одинокому пожилому человеку спасти жизнь.

Планируется также, что каждый гражданин РФ сможет получить доступ к своей электронной медицинской карте в личном кабинете на портале госуслуг. Также ранее министр сообщала о том, что хранение электронных медицинских карт будет устроено по принципу блокчейн, а сама система будет максимально деперсонализирована.

"Я не думаю, что в подзаконных актах эта система [взаимодействия врач — пациент — прим. ТАСС] будет разрешена, если она запрещена в законе, но, может быть, будут уточнены нормы, которые описывают идентификацию пациента, идентификацию врача. Потому что сегодня то, как оно прописано в законе, делает практически невозможным такого рода идентификацию, поскольку предусмотрен один единственный канал. Пока говорить о том, что этот закон существенно продвинет в развитии технологии рано", — уточнила Попович.

По мнению эксперта, после применения закона на практике, жизненная потребность может заставить пересмотреть запретительные нормы закона, которые есть в нем сейчас.

Консилиум по Сети

Директор Московского онкологического НИИ им. Герцена Андрей Каприн отметил, что развитие телекоммуникационных технологий позволит частично закрыть проблемы, связанные с нехваткой патоморфологов в онкологии. Именно патоморфологи определяют по биологическим материалам тип онкологического заболевания.

Также, по словам Каприна, профильные федеральные центры, а их отобрано в России более 20, могут при помощи телекоммуникационных технологий в рамках консилиумов консультировать пациентов и сложные случаи, с которыми регион не сможет справиться по разным причинам и они могут оперативно переправляться в федеральные центры. Многие федеральные центры уже проводили эту работу. Теперь она прописана в законе и будет впоследствии оплачиваться из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Московский онкологический институт им. Герцена, будучи федеральным центром, регулярно проводит телеконсультации с 30 регионами. На этих консультациях разбираются сложные случаи заболеваний.

По его мнению, закон может дать стимул для развития международных контактов с медиками в любой точке мира. "С помощью этих телекоммуникаций может быть расширено количество специалистов, ну, на сколько мы захотим <…> У нас сейчас есть проект с нашими японскими коллегами", — сказал он. В ближайшие дни в рамках этого проекта МОНИИ им. Герцена будет обмениваться с японским онкоцентром сканами гистологических исследований, стекол для морфологических консультаций, типирования заболеваний, уточнения диагнозов. Подобный опыт необходимо распространять и на регионы РФ, для этого нужна программа. "Если мы ее начнем, министр ее поддержит, я думаю", — добавил он.