Кадыров заявил, что продолжит "транслировать правду всеми доступными способами"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, ставший в 2017 году самым цитируемым российским блогером по версии компании "Медиалогия", заявил, что и дальше продолжит транслировать правду в доступных ему соцсетях.

"Медиалогия" признала меня блогером года. Что я могу сказать? Мы активно работали, освещали все события, которые происходили в республике, информировали население о важных решениях <...> Я дальше буду продолжать работать во "ВКонтакте", "Майлистори", "Твиттере", - написал Кадыров в среду в Telegram.

"Мы будем транслировать правду всеми доступными способами", - добавил он.

В субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.

Глава Чечни рассказал, что в заблокированных соцсетях в подписчиках у него было более 4 млн человек. "По подпискам США были на третьем месте. И каждый день прибавлялось по 3-4 тысячи пользователей, большинство из них - европейцы", - сказал он.

Кадыров добавил, что соцсети должны быть независимыми и объективными, однако власти США, по его мнению, "сами поставили крест на своей демократии", заблокировав его аккаунты.

Рейтинг "Медиалогии"

В лидерах рейтинга "Медиалогии" за 2017 год после Кадырова (индекс цитируемости - 6558,9) идут мэр Москвы Сергей Собянин (4377,6) и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (3600,1).