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Кадыров назвал "мышиной возней" деактивацию своих аккаунтов в Facebook и Instagram

Общество
27 декабря, 20:17 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, декабря. /ТАСС

Глава Чечни отметил, что относится к этому спокойно

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "мышиной возней США" блокировку своих аккаунтов в Facebook и Instagram.

"Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка "запрещенных лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?" - написал Кадыров в Twitter.

В субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в свою очередь заявил ТАСС, что действия компании в отношении аккаунтов Кадырова в социальных сетях не останутся без внимания и ответа российских властей.

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