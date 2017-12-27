Кадыров назвал "мышиной возней" деактивацию своих аккаунтов в Facebook и Instagram

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "мышиной возней США" блокировку своих аккаунтов в Facebook и Instagram.

"Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка "запрещенных лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?" - написал Кадыров в Twitter.

Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка «запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит? — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 27 декабря 2017 г.

В субботу, 23 декабря, страницы Кадырова в Facebook и Instagram стали недоступны. Компания Facebook разъяснила, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в свою очередь заявил ТАСС, что действия компании в отношении аккаунтов Кадырова в социальных сетях не останутся без внимания и ответа российских властей.