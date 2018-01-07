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Патриарх Кирилл: Россия помогла защитить христианство в Сирии

Общество
7 января, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Предстоятель РПЦ отметил, что Русская православная и Католическая церкви продолжат оказывать гуманитарную помощь сирийцам

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Операция ВКС России в Сирии позволила защитить христианское меньшинство от гонений и убийств, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"Участие России помимо решения каких-то вопросов, ... связанных со стабилизацией положения, недопущения военных угроз, недопущения того, чтобы власть была взята террористами, <...> присутствовала очень важная идея - защита христианского меньшинства. И благодаря участию России предотвращен геноцид христиан", - сказал он.

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По мнению предстоятеля Русской православной церкви, если бы радикальные исламские движения сохраняли бы свое влияние и активность, ситуация в Сирии повторила бы сценарий Ирака после свержения Саддама Хусейна.

"Еще при режиме Хусейна я посетил Ирак и в том числе северные части, был в Мосуле. Посещал древнейшие христианские монастыри. Видел это благочестие народа и радовался тому, что в мусульманском окружении спокойно существуют христианские церкви. Сейчас от этого практически ничего не осталось. Монастыри разрушены, храмы взорваны, 85% христиан либо уничтожены, либо изгнаны с территории Ирака. И вот это могло произойти в Сирии", - отметил он.

Патриарх отметил, что Русская православная и Католическая церкви продолжат работу по оказанию гуманитарной помощи сирийцам. "У нас есть еще двусторонние соглашения с Католической церковью о том, чтобы тоже вместе оказывать гуманитарную помощь. Существуют разные направления, по которым мы действуем. Надеюсь, что они внесут свою лепту в оказание реальной помощи тем, кто еще не до сих пор страдает в Сирии", - добавил он.

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Персоны
Хусейн, Саддам Кирилл (патриарх)
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