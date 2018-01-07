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Власти Курганской области окажут помощь ребенку, чьи родители погибли от отравления газом

Общество
7 января, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Девочка находится в семье родственников, идет оформление документов на ее опеку, сообщили в пресс-службе губернатора региона

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Курганской области пообещали оказать всю необходимую помощь девочке, чьи родители погибли от отравления угарным газом 1 января в Катайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Сейчас главное - помочь выжившей девочке. В первую очередь, ребенку нужна психологическая помощь, потому что девочка потеряла родителей. Я дал поручение главе района Юрию Малышеву оказать ребенку и его опекунам психологическую, а также необходимую материальную помощь. Правительство Курганской области также готово подключиться к решению этой проблемы", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Кокорина.

Девочка сейчас находится в семье родственников, идет оформление документов на ее опеку, здоровью ребенка ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

Трагедия произошла вечером 1 января в частном доме в поселке Петропавловское. От отправления угарным газом погибли пять человек, в том числе 10-летний мальчик. Еще трех пострадавших - двух взрослых и 13-летнюю девочку - с места ЧП увезли в больницу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По уточненным данным, хозяева дома вмешались в работу автоматики настенного газового котла, из-за этого помещения быстро наполнились угарным газом.

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