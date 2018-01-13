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В Москве жильцы двух не попавших под реновацию расселяемых домов получат компенсации

Общество
13 января, 22:36 UTC+3

Жителям пятиэтажек на проспекте Маршала Жукова также компенсируют расходы на переселение и предоставят транспорт и услуги грузчиков

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Жильцы двух пятиэтажек на проспекте Маршала Жукова в Москве получат денежную компенсацию, так как их дома, подлежащие сносу из-за строительства метро, расселяются не по программе реновации. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте городского имущества.

"Жители получат денежную компенсацию в размере 300-500 тыс. рублей, чтобы компенсировать отличие новых квартир от московского стандарта реновации. Кроме того, им компенсируют все расходы на переселение и предоставят транспорт и услуги грузчиков для переезда", - говорится в сообщении ведомства.

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В пресс-службе пояснили, что московский стандарт реновации предусматривает большую общую площадь нового жилья, чем текущий норматив улучшения жилищных условий.

Новые квартиры в дома на Карамышевской набережной в том же районе уже получили 111 семей, в целом согласие на переселение дали 170 из 203 семей, зарегистрированных в сносимых домах, уточняет ведомство. Компенсацию по состоянию на пятницу, 12 января, получили 36 семей. В целом соглашения на выплату компенсаций подписали 55 семей, еще 58 готовят или уже предоставили документы для получения денег.

Возможные строительные недоделки в новых квартирах тоже устранят за счет города, отмечает департамент. "Для этого составят акт, где будут указаны все замечания к техническому состоянию жилья", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, расселению сносу подлежат пятиэтажки, расположенные по адресам: проспект Маршала Жукова, 20, корпус 1 и 22, корпус 2. Этот снос не связан с реновацией и проходит по действующим нормативам улучшения жилищных условий. 

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