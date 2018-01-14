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На аукционе в Германии продадут вещи разорившейся авиакомпании Air Berlin

Общество
14 января, 14:21 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Аукционный дом Wilhelm Dechow выставит на торги модели самолетов, кресла из салонов и тележки, в которых стюардессы развозили напитки и еду

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БЕРЛИН, 14 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Гамбургский аукционный дом Wilhelm Dechow предлагает принять участие в аукционе и купить себе ряд предметов, без которых нельзя себе было представить полет с Air Berlin в последние десятилетия.

В числе лотов - детские наборы для рисования, красные одеяла с логотипом разорившегося перевозчика, подушки и повязки на глаза. Кроме того на аукционе можно будет приобрести посуду, модели самолетов, кресла из салонов с классическими красными ремнями безопасности, а также тележки, в которых стюардессы развозили напитки и еду.

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Организаторы полагают, что наибольшим спросом будут пользоваться шоколадные сердечки, которые давали пассажирам по прилету. Их уже сейчас многие, в том числе бывшие сотрудники компании, продают в интернете за немалые суммы. Компания-производитель Lindt не знает, что делать с нераспроданными упаковками - у нее осталось 125 тыс. сердечек после банкротства Air Berlin.

Инициатором аукциона стала сама авиакомпания, которая собирается заработать и дать возможность людям сохранить для себя частичку истории Air Berlin. "Идет процедура банкротства, немного денег нам не помешает", - заявил представитель фирмы Ральф Кункель.

Торги начнутся 15 января и продлятся две недели. Они будут проходить в онлайн-режиме. Для того, чтобы принять участие, нужно оставить заявку на сайте аукционного дома. "К вечеру пятницы зарегистрировались на торги около 50 тыс. человек, такого у нас еще не было", - говорит представитель Wilhelm Dechow Токе Брански.

Air Berlin была основана в 1978 году и в итоге стала второй по величине авиакомпанией Германии. В последние годы сталкивалась с финансовыми трудностями, работая себе в убыток. 15 августа перевозчик был вынужден начать процедуру банкротства после того, как крупнейший акционер - Etihad - решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании.

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