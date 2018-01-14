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Власти Подмосковья из-за ЧП в Люберцах проверят организацию питания в школах и садах

Общество
14 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

В Министерстве образования региона сообщили, что закупки "услуг питания осуществляются на уровне муниципальных образований"

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Московской области из-за происшествия в Люберецком городском округе намерены провести дополнительные проверки организации питания в образовательных учреждениях Подмосковья на муниципальном уровне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области в воскресенье.

"Закупки услуг питания осуществляются на уровне муниципальных образований. Министерство образования совместно с Министерством потребительского рынка и услуг Московской области и Роспотребнадзором проведет дополнительные проверки организации питания в образовательных организациях на муниципальном уровне", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Министерство здравоохранения Московской области ранее сообщило, что всего были госпитализированы 37 детей и четверо взрослых из Кадетской школы в Люберцах с симптомами пищевой токсикоинфекции, по данным на воскресенье. Пострадавшие являются учениками от восьми до 16 лет, они из разных классов. Клинические проявления интоксикации у детей начали появляться в ночь на 13 января, заявили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Питанием школу с начала занятий в 2018 году (9 января) обеспечивали два подмосковных предприятий - "Огонек" и "Территория вкуса". Тендер на обслуживание учреждения с 9 января до 31 декабря 2018 года выиграла "Территория вкуса" 26 декабря 2017 года, согласно сведениям Единой системы госзакупок. "Огонек" выступил субподрядчиком, по данным Роспотребнадзора. Оба предприятия в настоящий момент проверяются.

"Огонек", согласно данным СПАРК, поставлял услуги питания в 13 школ в Подмосковье в 2015-2017 годах. "Территория вкуса" - обслуживала 44 учреждения на протяжении 2014-2017 годов, преимущественно детские сады и школы, а также несколько лечебных заведений.

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