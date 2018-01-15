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Закрытие Кадетской школы в Люберцах из-за сальмонеллеза не отразится на обучении

Общество
15 января, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

В школе объявлены дополнительные каникулы

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Приостановка до 21 января работы Кадетской школы в Люберецком городском округе Подмосковья, откуда были госпитализированы сорок семь детей и одиннадцать взрослых из-за вспышки сальмонеллеза, не отразится на программе обучения, сообщила ТАСС в понедельник начальник управления образования администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

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"Объявлены дополнительные каникулы, для того чтобы провести все необходимые мероприятия в школе. На общее прохождение школьной программы это не повлияет. Рабочие программы учителей будут скорректированы, учебный материал будет выдан в полном объеме, когда дети вернутся в школу на учебу", - сказала она. Ранее о приостановке работы школы сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Пострадавшие начали поступать в инфекционные отделения больниц Балашихинского, Люберецкого городских округов и Раменского района с 13 января с сильными болями в животе, рвотой и диареей. Среди госпитализированных ученики разных классов в возрасте 8 - 16 лет и беременная женщина.

Роспотребнадзор в понедельник сообщил, что в анализах пострадавших людей был обнаружен возбудитель сальмонеллеза, а предположительным источником заражения был винегрет, который подавали в столовой школы в пятницу 12 января. Ведомство возбудило административные дела против учебного учреждения и его поставщика питания - ООО "Огонек", и намерено через суд приостановить работу компании на пять суток.

ООО "Огонек" получило право обслуживать школу по договору субаренды с ООО "Территория вкуса" - победителем тендера на поставку питания в учреждение на 2018 календарный год. По словам Бунтиной, пока руководство Кадетской школы не определилось, будет ли расторгать договор с "Территорией вкуса" до окончания расследования Роспотребнадзора. Директор организации Марина Смирнова эту информацию ТАСС подтвердила.

"Они ("Территория вкуса") вышли в городской округ Люберцы только в 2018 году", - сказала Бунтина. Администрация Люберец намерена проверить все общеобразовательные организации на санитарно-эпидемиологическое благополучие в течение десяти дней, вне зависимости от того, кто организует в них питание, сказала она.

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