Родители детей из кадетской школы считают источником инфекции винегрет или гуляш

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Родители госпитализированных с симптомами кишечной инфекции учеников кадетской школы в Люберцах считают, что источником болезни мог стать винегрет или мясной гуляш. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили опрошенные мамы пострадавших детей.

Всего в больницы Балашихинского, Люберецкого городских округов и Раменского района, по данным министерства здравоохранения Подмосковья на 18:00 (мск) воскресенья, были доставлены 43 ребенка и семеро взрослых, в том числе беременная женщина. Все они обедали в столовой кадетской школы 12 января. В меню значился гуляш с макаронами и винегрет, заявили все опрошенные.

"Подозрения на винегрет. Все, кто здесь лежит, все ели винегрет. Все дети, которые отказались от винегрета, остались здоровыми", - сказала Алена Софронова. Дети, которые ели горячее и салат, попали в больницу, согласилась с нею Татьяна Наумкина.

"Пришли анализы крови с результатом "сальмонеллез". Я думаю, что это мясо. Дочка говорит, что они в этот день ели гуляш и винегрет", - сказала Вероника Пьянова. Такой же диагноз назвала Софронова.

Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области не смогла оперативно подтвердить или опровергнуть ТАСС поставленный пациентам диагноз. В пресс-службе Роспотребнадзора Московской области ТАСС заявили, что результаты проверки предприятий питания, обслуживавших школу, - ООО "Огонек" и ООО "Территория вкуса" - огласят 15 января.

Новые повара

"Второй вариант - недобросовестные сотрудники, нарушение санитарно-эпидемиологических требований", - добавила Софронова.

По ее словам, повара в столовой были новые. С ней согласилась Пьянова. Тендер на обслуживание учреждения с 9 января до 31 декабря 2018 года "Территория вкуса" выиграла в декабре 2017 года, сообщалось ранее. "Огонек", по данным Роспотребнадзора, выступил субподрядчиком.

"Дети вышли на занятия только с 11 января, у них были каникулы. Успели два дня проучиться, - теперь школа на карантине", - сказала Пьянова.

Врачи делают все возможное

Опрошенные ТАСС родители положительно оценили работу врачей. "Медики делают возможное и невозможное. Мы приехали в самый разгар. Медики вызывали сотрудников, у которых были выходные, выносили железные детские кровати, чтобы мы поместились. Никто не лежит в коридоре. Помогают со всеми просьбами", - сказала Наумкина.

"Замечательный медицинский персонал, всех приняли. Устали ужасно, но всем оказали помощь. Все размещены, в коридоре никто не лежит. <…> Мамам разрешают с малышами оставаться", - добавила Софронова.

Пока у некоторых детей еще держится высокая температура, ее сбивают инъекциями. "У всех симптомы одинаковые: высокая температура, рвота и очень сильные боли в животе", - сказала Софронова.

Клинические симптомы интоксикации у учеников разных классов в возрасте от 8 до 16 лет начали проявляться в ночь на 13 января.