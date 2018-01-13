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Ученики кадетской школы из-за отравления частично будут обучаться дистанционно

Происшествия
13 января, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Пищеблок учреждения закроют до выяснения причины произошедшего

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пищеблок в Кадетской школе городского округа Люберцы в Московской области, 21 ученик которой был госпитализирован с симптомами пищевой интоксикации, будет закрыт. Детей частично переведут на дистанционное обучение, поскольку они не смогут принимать пищу в учреждении, сообщил ТАСС глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу.

"Школа будет работать с понедельника, а пищеблок закрывают до выяснения причины произошедшего. Сейчас переделывается учебное расписание из расчета четыре урока, а дальше - дистанционная форма обучения, поскольку они не могут есть в столовой", - сказал он.

Двое взрослых и 21 ученик школы были госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Люберцах, сообщил ранее Ружицкий. Клинические проявления интоксикации у детей обозначились ночью с 12 на 13 января, заявили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. Ведомство в настоящий момент ведет проверку двух подмосковных предприятий, которые обеспечивали школу питанием. Главное управление следственного комитета по Московской области начало доследственную проверку.

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