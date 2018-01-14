Количество госпитализированных из-за пищевой инфекции детей в Люберцах возросло до 40

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с симптомами пищевой токсикоинфекции учеников кадетской школы в Люберецком городском округе Московской области увеличилось до 40, также в больнице находятся шестеро взрослых. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

"По данным на 15:00 мск, госпитализировано 40 детей и шесть взрослых", - сказал он. Ранее сообщалось о 37 детях и троих взрослых.

Пострадавшим ученикам от 8 до 16 лет, они из разных классов, сообщили ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Клинические симптомы интоксикации у детей начали появляться в ночь на 13 января, заявили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Министерство образования совместно с министерством потребительского рынка и услуг Московской области и Роспотребнадзором из-за происшествия в Люберецком городском округе намерены провести дополнительные проверки организаций питания в образовательных учреждениях Подмосковья на муниципальном уровне, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе минобразования Подмосковья.