Суд признал законным отказ согласовать в Москве акцию "День свободных выборов"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в понедельник отклонил иск муниципального депутата Ильи Яшина к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с запретом на проведение 24 декабря 2017 года акции "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере, передает корр. ТАСС.

"Иск Яшина к мэру Москвы и префектуре Центрального административного округа оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Суд огласил только резолютивную часть решения.

Яшин после оглашения судебного акта заявил о намерении обжаловать его в Мосгорсуде. Согласно его позиции, закон "Об организации местного самоуправления" дает муниципалитетам безусловное право проводить культурно- массовые мероприятия районного значения без всякого согласования. Мэрия и префектура свой отказ депутатам Красносельского района мотивировали распоряжением мэра о порядке проведения массовых мероприятий. Яшин в суде настаивал, что распоряжение правительства затрагивает только те мероприятия, которые организовываются общественными организациями и частными лицами.

Депутат сообщил суду, что совет депутатов Красносельского района принял решение о проведении праздника "День свободных выборов" с целью проинформировать людей об их избирательных правах. "Предполагался праздничный формат - с полевой кухней, музыкой и выступлением представителей творческой интеллигенции. Но мы столкнулись с кампанией противодействия этому мероприятию со стороны префектуры и мэрии", - рассказал он.

В свою очередь юрист префектуры Центрального административного округа Москвы в суде пояснила, что заявители мероприятия не соблюли процедуру подачи заявки на проведение массового мероприятия.