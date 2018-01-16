В Перми пройдет благотворительный концерт для сбора помощи пострадавшему в школе педагогу

ПЕРМЬ, 16 января. /ТАСС/. Благотворительный концерт пройдет в Перми для сбора средств на оказание помощи учительнице, пострадавшей в ходе инцидента в школе №127, при котором подростки применили холодное оружие. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор Пермского дома учителя Ольга Клепцина.

"Он [концерт] в любом случае состоится, скорее всего, силами наших коллективов дома учителя, но будут и приглашенные артисты. У нас здесь есть два хора и вокальный ансамбль", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, материальная помощь будет оказана Пермской краевой территориальной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ.

"Педагог, который пострадала, - член профсоюза, <...> поэтому будет обязательно оказана материальная помощь от профсоюза. Мы, конечно, будем просить и какие-то управленческие структуры дополнительно", - пояснила ТАСС председатель краевой организации Зоя Галайда.

Утром 15 января в школе №127 Перми произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате ЧП пострадали 15 человек, из которых 12 были госпитализированы. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В школе организована проверка, прокуратура региона держит расследование на контроле.