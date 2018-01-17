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ВЦИОМ: за Путина на президентских выборах готовы проголосовать 73,2% опрошенных россиян

Общество
17 января, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Вторую позицию делят между собой кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Павел Грудинин

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 73% россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что готовы на президентских выборах проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина. Вторую позицию с 6,1% делят кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Павел Грудинин.

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"Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, по данным опросов 11-15 января, готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. За Ксению Собчак - 1,2%, за Григория Явлинского - 0,8%, за Бориса Титова - 0,3%", - говорится в материалах на сайте ВЦИОМ. Социологи отмечают, что Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение (по данным опроса, проведенного 8-10 января, за Грудинина проголосовали бы 7,2% респондентов, а за Жириновского - 4,7% - прим. ТАСС).

"Узнав благодаря СМИ и социальным сетям больше о "коммунисте-миллиардере", избиратели засомневались, действительно ли он та фигура, которой можно доверять. Как результат, рейтинг Грудинина стал стагнировать, теперь он не опережает Жириновского, а делит с ним второе место", - прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

С данными ВЦИОМ коррелируют и результаты аналогичного исследования Фонда "Общественное мнение" (ФОМ): за Путина готовы проголосовать 65,9% опрошенных этой компанией, за Грудинина - 6,2%, а за Жириновского - 6%.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В полночь 12 января в кампании завершился период выдвижения кандидата. Два кандидата, выдвинутые парламентскими партиями (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ), которым не надо было собирать подписи, уже зарегистрированы. Сбор автографов граждан ведут два самовыдвиженца (Владимир Путин и костромской депутат Владимир Михайлов) и кандидаты 14 непарламентских партий, документы выдвиженцев еще четырех партий рассматриваются Центризбиркомом.

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КПРФ ЛДПР Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Титов, Борис Юрьевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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