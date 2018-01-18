Интернет-перепись населения в 2020 году охватит не менее 10% россиян

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Электронная перепись населения в 2020 году, по оценкам Росстата, должна охватить не менее 10% россиян, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Суринов в четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

"По нашим оценкам, не менее 10% населения будет охвачено электронной переписью. Будем делать все, чтобы было больше", - сказал Суринов. Он сообщил, что по предварительной договоренности электронная перепись населения будет доступна на сайте государственных услуг.

В июле 2017 года на совещании о Всероссийской переписи населения глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил провести перепись населения тремя методами: через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом - лично на дому через заполнение бумажных листов.

Ранее Суринов сообщал, что Росстат и Минкомсвязь обсуждают возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет на портале государственных услуг. По словам Суринова, услуга прохождения переписи через интернет будет полезна для граждан, которые не могут принять переписчика дома. При этом, по словам Суринова, примерно половина населения будет переписано "на бумаге", так как есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков.

Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, а пробная перепись населения - с 1 по 31 октября 2018 года. До этого перепись населения проходила в 2010 году, тогда участие в ней приняло около 142 млн человек.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Он проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.