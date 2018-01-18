Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интернет-перепись населения в 2020 году охватит не менее 10% россиян

Общество
18 января, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Она будет доступна на сайте государственных услуг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Электронная перепись населения в 2020 году, по оценкам Росстата, должна охватить не менее 10% россиян, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Суринов в четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

"По нашим оценкам, не менее 10% населения будет охвачено электронной переписью. Будем делать все, чтобы было больше", - сказал Суринов. Он сообщил, что по предварительной договоренности электронная перепись населения будет доступна на сайте государственных услуг.

Смотрите также

Госдума приняла закон о проведении всероссийской переписи населения через интернет

Росстат планирует потратить более 300 млн руб. на пробную перепись населения в 2018 году

Росстат назвал предварительный список регионов для пробной переписи населения в 2018 году

В июле 2017 года на совещании о Всероссийской переписи населения глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил провести перепись населения тремя методами: через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом - лично на дому через заполнение бумажных листов.

Ранее Суринов сообщал, что Росстат и Минкомсвязь обсуждают возможность проведения всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет на портале государственных услуг. По словам Суринова, услуга прохождения переписи через интернет будет полезна для граждан, которые не могут принять переписчика дома. При этом, по словам Суринова, примерно половина населения будет переписано "на бумаге", так как есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков.

Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, а пробная перепись населения - с 1 по 31 октября 2018 года. До этого перепись населения проходила в 2010 году, тогда участие в ней приняло около 142 млн человек.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Он проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гайдаровский форум - 2018
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Суринов, Александр Евгеньевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
2
В Казахстане завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации из-за ЧП с автобусом
3
История закона о реинтеграции Донбасса. Досье
4
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
5
Петиция в защиту ульяновских курсантов после ролика в сети набрала более 21 тыс. подписей
6
Мединский: премьеры фильмов в разные даты увеличивают сборы каждой из лент
7
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама