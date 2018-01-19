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ООН запросила рекордные $1,7 млрд на гуманитарные операции в ДР Конго в 2018 году

Общество
19 января, 3:07 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

Средства необходимы для оказания помощи 13 млн человек, отметил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Гуманитарные агентства ООН попросили страны и мировую общественность выделить рекордную сумму в $1,7 млрд на оказание помощи 13 млн жителей Демократической Республики Конго в 2018 году. Об этом сообщил 18 января журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Агентства помощи в Демократической Республике Конго призвали выделить $1,68 млрд на 2018 год, это крупнейший за все время запрос о финансировании гуманитарных операций в этой стране. Эти средства срочно необходимы для оказания помощи 13 млн человек", - сказал он.

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Согласно информации на официальном сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), доноры уже отозвались на призыв выделить средства. По состоянию на 18 января, на счета организации поступило $34,2 млн. Сбор пожертвований в том числе ведется на сайте УКГВ. В прошлом году ООН запросила на гуманитарные операции в ДРК более $810 млн, в итоге собрав немногим более половины этой суммы.

Конфликт в Демократической Республике Конго обострился в 2012 году, когда на востоке страны активизировалась повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23). После ее нейтрализации основная опасность исходит от боевиков группировок "Демократические силы освобождения Руанды" и "Альянс демократических сил", которые регулярно совершают нападения на мирных жителей.

По данным ООН, в течение 2017 года свои дома из-за столкновений были вынуждены покинуть 1,7 млн конголезцев. В настоящий момент почти 10 млн жителей страны испытывают нехватку продовольствия, из них 4,3 млн срочно нуждаются в продуктах питания. Кроме того, в стране началась самая серьезная вспышка холеры за последние десятилетия. К концу 2017 года от опасного заболевания скончались 1070 человек - на 90% больше, чем годом ранее.

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