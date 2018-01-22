Власти штата Нью-Йорк нашли деньги, чтобы вновь открыть статую Свободы для туристов

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк временно возьмут на себя расходы на достопримечательности одноименного мегаполиса - статую Свободы и остров Эллис, которые ранее были закрыты из-за приостановки финансирования федерального правительства США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте губернатора штата Эндрю Куомо.

Обе достопримечательности в субботу и воскресенье были закрыты для посещения туристами из-за "временного прекращения ассигнований". Тем, кто уже купил билеты, предлагалось пойти на другие экскурсии. Как указали представители губернатора Куомо, теперь из бюджета штата будут ежедневно выделяться $65 тыс. на расходы, необходимые для того, чтобы желающие могли посетить статую Свободы и остров Эллис. Доступ будет открыт в понедельник.

В документе отмечается, что эти достопримечательности очень важны для экономики города Нью-Йорк и всего штата. В 2016 году остров Либерти, на котором находится статуя Свободы, посетили 4,5 млн человек, которые потратили около $263,2 млн. Это позволило обеспечить работой примерно 3,4 тыс. человек.

Статуя Свободы (полное название - "Свобода, озаряющая мир") - один из главных символов США и Нью-Йорка. Монумент установлен в 1885 году на острове Либерти (до 1956 года - остров Бедлоу) в Верхней Нью-Йоркской бухте в 3 км к юго-западу от острова Манхэттен. Памятник высотой 93 м (от земли до вершины факела) является подарком народу США от народа Франции.

Остров Эллис в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка до середины XX век был крупнейшим в США пунктом приема мигрантов, через который прошли миллионы будущих американских граждан. Сейчас там находится Музей иммиграции.

В пятницу Сенат Конгресса США отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С субботы они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы, которые требуют включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Это не устраивает администрацию президента Дональда Трампа и законодателей из числа республиканцев.