Палата представителей готова одобрить финансирование правительства США до 8 февраля

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США примет резолюцию о продлении временного финансирования федерального правительства страны до 8 февраля, если этот документ будет утвержден Сенатом. Об этом заявил в воскресенье спикер Палаты представителей Пол Райан в интервью телекомпании CBS.

"Мы договорились, что мы примем это в Палате, так что мы посмотрим, наберут ли они [сенаторы] рано или поздно необходимое количество голосов. Именно в такой ситуации мы сейчас находимся", - сказал законодатель.

Речь идет о документе о продлении финансирования госучреждений на три недели, голосование по которому, как ожидается, будет проведено в 01:00 (09:00 мск) в понедельник или раньше. В настоящее время сенаторы еще не достигли договоренности, которая позволила бы утвердить выделение средств госучреждениям.

В пятницу Сенат отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования госучреждений. С субботы они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Против проекта резолюции выступили демократы.