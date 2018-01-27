Центры в регионах позволят "Сириусу" работать с детьми более младшего возраста

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Региональные подразделения позволят образовательному центру "Сириус", который сейчас работает в основном со старшеклассниками, включить в свои программы учащихся средней школы, сообщила руководитель фонда "Талант и успех", курирующего работу "Сириуса", Елена Шмелева в субботу на всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

"Средняя школа вообще выпадает (из области работы "Сириуса" - прим. ТАСС), это неправильно. И от региональных центров мы ждем, что будет много мероприятий, конкурсов для средней школы. <…> Пока дети маленькие, они должны приезжать в региональные центры, а к нам они все равно будут попадать в старшей школе", - сказала Шмелева.

Она пояснила, что "Сириус" может принимать только тех детей, которые подтвердили свою одаренность на конкурсах и олимпиадах, в большинстве случаев это ученики старших классов. Но особую среду "Сириуса", где дети получают сложные задачи и мотивированы на их решение, можно воссоздать в регионах - соглашения о создании подразделений "Сириуса" подписаны с 46 субъектами РФ, в 15 работа началась. Фактически региональные центры станут подготовительной ступенью перед поездкой в федеральный центр, эти же структуры помогут поддерживать ребят, которые уже побывали в "Сириусе", отметила Шмелева.

"Самый большой риск (для выпускников "Сириуса" - прим. ТАСС), что им не будут давать задачу следующего уровня. Потому что самый лучший способ развития талантов - давать задачу следующего уровня, чтобы вдохновение от сложной программы, в которую они здесь погружаются, сохранялось", - сказала она.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский на пленарном заседании отметил, что именно в 8-9 классах стоит ориентировать ребенка на ту деятельность, к которой у него больше способностей. "Система образования должна давать четкий сигнал ребенку: какие способности у него развиты больше всего. Часть знаний, которые сейчас молодые люди получают в вузах, должна спуститься на уровень школ, а вузы должны заняться более практической работой", - считает он.

Центр "Сириус"

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд "Талант и успех", Путин возглавил его попечительский совет. Фонд был создан на основе добровольных взносов.

Центр "Сириус" создан для содействия развитию талантов и способностей детей. В первую очередь, в тех областях, в которых Россия занимает лидирующие позиции в мире - в точных науках (математике и физике), искусстве (классическом балете и академической музыке), спорте (хоккее и фигурном катании). Затем образовательные направления расширились за счет химии и биологии, живописи, литературного творчества.

Центр призван охватить максимальное число одаренных детей из всех регионов РФ независимо от социального и материального положения их семей, а также создать систему социальных лифтов, объединяющую профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления.

Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 700 детей в возрасте 10-17 лет из различных регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы рассчитаны на 24 дня и включают как занятия по специальности, так и развивающий досуг, а в течение учебного года - общеобразовательные занятия. Центр работает круглый год, проезд и пребывание детей в нем бесплатные.