Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центры в регионах позволят "Сириусу" работать с детьми более младшего возраста

Общество
27 января, 15:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, января. /ТАСС

Соглашения о создании подразделений "Сириуса" подписаны с 46 субъектами РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Региональные подразделения позволят образовательному центру "Сириус", который сейчас работает в основном со старшеклассниками, включить в свои программы учащихся средней школы, сообщила руководитель фонда "Талант и успех", курирующего работу "Сириуса", Елена Шмелева в субботу на всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

Смотрите также

Лаборатория финансовых технологий появится в центре "Сириус" в Сочи

В "Сириусе" школьники предложили создавать искусственную кожу с помощью наночастиц

Уральские школьники в "Сириусе" создадут "умный" тренажер для реабилитации суставов

"Средняя школа вообще выпадает (из области работы "Сириуса" - прим. ТАСС), это неправильно. И от региональных центров мы ждем, что будет много мероприятий, конкурсов для средней школы. <…> Пока дети маленькие, они должны приезжать в региональные центры, а к нам они все равно будут попадать в старшей школе", - сказала Шмелева.

Она пояснила, что "Сириус" может принимать только тех детей, которые подтвердили свою одаренность на конкурсах и олимпиадах, в большинстве случаев это ученики старших классов. Но особую среду "Сириуса", где дети получают сложные задачи и мотивированы на их решение, можно воссоздать в регионах - соглашения о создании подразделений "Сириуса" подписаны с 46 субъектами РФ, в 15 работа началась. Фактически региональные центры станут подготовительной ступенью перед поездкой в федеральный центр, эти же структуры помогут поддерживать ребят, которые уже побывали в "Сириусе", отметила Шмелева.

"Самый большой риск (для выпускников "Сириуса" - прим. ТАСС), что им не будут давать задачу следующего уровня. Потому что самый лучший способ развития талантов - давать задачу следующего уровня, чтобы вдохновение от сложной программы, в которую они здесь погружаются, сохранялось", - сказала она.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский на пленарном заседании отметил, что именно в 8-9 классах стоит ориентировать ребенка на ту деятельность, к которой у него больше способностей. "Система образования должна давать четкий сигнал ребенку: какие способности у него развиты больше всего. Часть знаний, которые сейчас молодые люди получают в вузах, должна спуститься на уровень школ, а вузы должны заняться более практической работой", - считает он.

Центр "Сириус"

Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина. Для организации работы центра 24 декабря 2014 года был учрежден фонд "Талант и успех", Путин возглавил его попечительский совет. Фонд был создан на основе добровольных взносов.

Смотрите также
Руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и президент РФ Владимир Путин

Предвыборный штаб Путина возглавили академик РАН, гендиректор "КамАЗа" и глава "Сириуса"

Центр "Сириус" создан для содействия развитию талантов и способностей детей. В первую очередь, в тех областях, в которых Россия занимает лидирующие позиции в мире - в точных науках (математике и физике), искусстве (классическом балете и академической музыке), спорте (хоккее и фигурном катании). Затем образовательные направления расширились за счет химии и биологии, живописи, литературного творчества.

Центр призван охватить максимальное число одаренных детей из всех регионов РФ независимо от социального и материального положения их семей, а также создать систему социальных лифтов, объединяющую профориентационные, образовательные, спортивные, творческие и иные ресурсы. Особое внимание уделяется формированию лидерских навыков детей, умению управлять своими проектами, развитию математического и творческого мышления.

Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 700 детей в возрасте 10-17 лет из различных регионов России. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российской науки, культуры и искусства. Образовательные программы рассчитаны на 24 дня и включают как занятия по специальности, так и развивающий досуг, а в течение учебного года - общеобразовательные занятия. Центр работает круглый год, проезд и пребывание детей в нем бесплатные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шмелева, Елена Владимировна Путин, Владимир Владимирович Осеевский, Михаил Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама