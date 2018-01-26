Лаборатория финансовых технологий появится в центре "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 26 января. /ТАСС/. Специальная лаборатория, где будут испытывать инновационные технологии для финансового рынка, откроется в образовательном центре "Сириус" в Сочи, сообщили в пятницу в пресс-службе центра.

"Сотрудничество будет направлено на выстраивание совместной системной работы в области обучения и развития талантливых детей и молодежи в сфере финансовых технологий, создание научной лаборатории на базе центра "Сириус" для апробации инновационных решений и пилотных проектов участников рынка, а также содействие талантливой молодежи в построении успешной карьеры в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение о создании лаборатории заключили в пятницу представители центра, Банка России и ассоциации "ФинТех" (включает в качестве членов и ассоциированных членов около 20 организаций, в том числе крупнейшие банки РФ, Банк России, платежную систему Qiwi и другие компании).

"Создание инновационной лаборатории по финансовым технологиям на базе центра "Сириус" позволит привлечь к проработке и пилотированию новых решений множество талантливых людей. Департамент финансовых технологий Банка России планирует принимать активное участие в работе лаборатории", - приводятся в сообщении слова директора департамента финансовых технологий Банка России Алисы Мельниковой.

Генеральный директор ассоциации "ФинТех" Сергей Солонин в свою очередь отметил, что организация "очень заинтересована в создании программ стажировок и последующем трудоустройстве выпускников в передовые компании финансового сектора".