Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лаборатория финансовых технологий появится в центре "Сириус" в Сочи

Экономика и бизнес
26 января, 15:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 26, января. /ТАСС

Соглашение о создании лаборатории заключили представители центра, Банка России и ассоциации "ФинТех"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 26 января. /ТАСС/. Специальная лаборатория, где будут испытывать инновационные технологии для финансового рынка, откроется в образовательном центре "Сириус" в Сочи, сообщили в пятницу в пресс-службе центра.

"Сотрудничество будет направлено на выстраивание совместной системной работы в области обучения и развития талантливых детей и молодежи в сфере финансовых технологий, создание научной лаборатории на базе центра "Сириус" для апробации инновационных решений и пилотных проектов участников рынка, а также содействие талантливой молодежи в построении успешной карьеры в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение о создании лаборатории заключили в пятницу представители центра, Банка России и ассоциации "ФинТех" (включает в качестве членов и ассоциированных членов около 20 организаций, в том числе крупнейшие банки РФ, Банк России, платежную систему Qiwi и другие компании).

"Создание инновационной лаборатории по финансовым технологиям на базе центра "Сириус" позволит привлечь к проработке и пилотированию новых решений множество талантливых людей. Департамент финансовых технологий Банка России планирует принимать активное участие в работе лаборатории", - приводятся в сообщении слова директора департамента финансовых технологий Банка России Алисы Мельниковой.

Генеральный директор ассоциации "ФинТех" Сергей Солонин в свою очередь отметил, что организация "очень заинтересована в создании программ стажировок и последующем трудоустройстве выпускников в передовые компании финансового сектора".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" в Пхёнчхане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама