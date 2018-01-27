Обвиненный в домогательствах миллиардер Уинн ушел в отставку из нацкомитета партии Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американский миллиардер и владелец сети казино Wynn Resorts Стив Уинн, обвиненный в сексуальных домогательствах, покидает пост председателя финансового комитета Национального комитета правящей Республиканской партии (НКРП) США. Данное решение принято добровольно, сообщила в субботу телекомпания CNN.

По сведениям ее источников, руководство НКРП и президент США Дональд Трамп были уведомлены о решении Уинна в субботу. Глава государства, который лично выбрал хозяина казино на пост руководителя финансового комитета Нацкомитета республиканцев, не стал возражать. Соответственно НКРП удовлетворил прошение об отставке.

Поводом для отставки, по всей видимости, стала публикация газеты The Wall Street Journal от 26 января. Она утверждает, что 76-летний Уинн в течение долгих лет позволял себе неподобающие действия в отношении подчиненных и сотрудниц сферы услуг. В частности, миллиардер якобы выплатил $7,5 млн отступных работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которую он, по словам потерпевшей, принудил к сексу в 2005 году.

Уинн назвал такого рода утверждения абсурдными. Владелец казино увязал публикацию и обвинения с действиями своей бывшей жены Элайн, добивающейся, по его словам, пересмотра условий расторжения брака. "Я неоднократно отказывался подчиниться ее требованиям", - подчеркнул миллиардер, обещав, что экс-супруге "не удастся отвлечь его внимание от работы на благо сотрудников и акционеров Wynn Resorts".

Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался подчиненных женского пола. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.