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Обвиненный в домогательствах миллиардер Уинн ушел в отставку из нацкомитета партии Трампа

Общество
27 января, 22:52 дата обновления: 27 января, 23:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, января. /ТАСС

Поводом для отставки могла стать публикация в газете The Wall Street Journal

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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американский миллиардер и владелец сети казино Wynn Resorts Стив Уинн, обвиненный в сексуальных домогательствах, покидает пост председателя финансового комитета Национального комитета правящей Республиканской партии (НКРП) США. Данное решение принято добровольно, сообщила в субботу телекомпания CNN.

По сведениям ее источников, руководство НКРП и президент США Дональд Трамп были уведомлены о решении Уинна в субботу. Глава государства, который лично выбрал хозяина казино на пост руководителя финансового комитета Нацкомитета республиканцев, не стал возражать. Соответственно НКРП удовлетворил прошение об отставке.

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Wynn Resorts решила расследовать обвинения миллиардера Уинна в домогательствах

Поводом для отставки, по всей видимости, стала публикация газеты The Wall Street Journal от 26 января. Она утверждает, что 76-летний Уинн в течение долгих лет позволял себе неподобающие действия в отношении подчиненных и сотрудниц сферы услуг. В частности, миллиардер якобы выплатил $7,5 млн отступных работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которую он, по словам потерпевшей, принудил к сексу в 2005 году.

Уинн назвал такого рода утверждения абсурдными. Владелец казино увязал публикацию и обвинения с действиями своей бывшей жены Элайн, добивающейся, по его словам, пересмотра условий расторжения брака. "Я неоднократно отказывался подчиниться ее требованиям", - подчеркнул миллиардер, обещав, что экс-супруге "не удастся отвлечь его внимание от работы на благо сотрудников и акционеров Wynn Resorts".

Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался подчиненных женского пола. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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