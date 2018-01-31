Волгоградские ветераны просят запретить прокат фильма "Смерть Сталина"

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Ветераны Волгоградской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о полном запрете проката комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина".

"Под письмом к президенту с просьбой о запрете проката этого фильма в кинотеатрах страны поставили более 100 ветеранов, моя подпись стоит верхняя", - сообщил в среду ТАСС председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы Александр Кутиков.

Он является генерал-лейтенантом в отставке, в настоящее время работает заместитель директора по оперативному управлению мемориальным комплексом "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

"В обращении к президенту сказано, что отзыв прокатного удостоверения до окончания экспертизы - это половинчатая мера. Надо полностью запретить показ этой унизительной для россиян картины, потому что это вредно и опасно, особенно для молодежи. Этот фильм оскорбляет чувства ветеранов Сталинградской битвы. Только мы успели отметил День полного снятия блокады Ленинграда, готовимся всей страной к 75-летнему юбилею победы под Сталинградом, и вдруг нам такие подарки, нам они не нужны - пусть сами смотрят свои фильмы", - сказал Кутиков.

22 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны 25 января.

Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.