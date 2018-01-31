Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Волгоградские ветераны просят запретить прокат фильма "Смерть Сталина"

Общество
31 января, 16:01 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 31, января. /ТАСС

Председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы Александр Кутиков назвал картину "унизительной для россиян"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Ветераны Волгоградской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о полном запрете проката комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина".

Смотрите также

"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"

"Под письмом к президенту с просьбой о запрете проката этого фильма в кинотеатрах страны поставили более 100 ветеранов, моя подпись стоит верхняя", - сообщил в среду ТАСС председатель областного комитета ветеранов войны и военной службы Александр Кутиков.

Он является генерал-лейтенантом в отставке, в настоящее время работает заместитель директора по оперативному управлению мемориальным комплексом "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

"В обращении к президенту сказано, что отзыв прокатного удостоверения до окончания экспертизы - это половинчатая мера. Надо полностью запретить показ этой унизительной для россиян картины, потому что это вредно и опасно, особенно для молодежи. Этот фильм оскорбляет чувства ветеранов Сталинградской битвы. Только мы успели отметил День полного снятия блокады Ленинграда, готовимся всей страной к 75-летнему юбилею победы под Сталинградом, и вдруг нам такие подарки, нам они не нужны - пусть сами смотрят свои фильмы", - сказал Кутиков.

22 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти на экраны 25 января.

Эта сатирическая комедия повествует о борьбе за власть в стране после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Персоны
Сталин, Иосиф Виссарионович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда
6
"Синее кровавое суперлуние": куда смотреть и чего опасаться
7
Пентагон опубликовал видеозапись маневра Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама