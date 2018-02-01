МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство займется проверкой соблюдений правил безопасности на промысле, прорабатываются меры по ограничению на промысловые операции при плохих погодных условиях, сообщается на сайте ведомства.

"После чрезвычайной ситуации с рыболовецким судном "Восток" в Японском море приказом заместителя министра сельского хозяйства России - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова создана комиссия для проверки соблюдения экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения. Комиссия подключится к расследованию трагического случая с пропавшим судном, представители Росрыболовства готовятся к выезду в Южно-Сахалинск и Владивосток", - говорится в сообщении.

В Росрыболовстве отмечают, что по предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях - при обледенении. На грани риска находилось еще порядка пяти судов. В теплой воде и при низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов.

"Сейчас в Росрыболовстве прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях. В ближайшее время будут организованы совещания с судовладельцами и капитанами рыбопромыслового флота в дальневосточных регионах", - сообщается на сайте Россрыболовства.

25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены несколько предметов и два пустых плота. Морской спасательно-координационный центр Владивостока в понедельник приостановил активную фазу поисковой операции, ее проведение взяло на себя МЧС, задействовав самолеты Бе-200.