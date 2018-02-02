Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение в центре Москвы ограничат в субботу из-за митинга в поддержку олимпийцев

Общество
2 февраля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

На 3 февраля на Васильевском спуске запланирован митинг-концерт "Россия в моем сердце!"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в субботу из-за проведения митинга-концерта "Россия в моем сердце" в поддержку российских олимпийцев, сообщается в пятницу в Twitter Департамента транспорта Москвы.

"Обратите внимание на перекрытия в центре города 3 февраля: ул. Ильинка, ул. Варварка - с 00:01 до 14:00; Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Большой Москворецкий мост, Москворецкая ул - с 06:30 до 14:00" - говорится в сообщении.

Митинг-концерт состоится 3 февраля на Васильевском спуске у Кремля. Московский концерт станет частью общероссийской акции в поддержку российских спортсменов, которая пройдет в разных городах в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхенчхане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Захарова: неучастие ряда оппозиционеров Сирии в конгрессе в Сочи было политической ошибкой
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Минфин США считает, что санкции против госдолга РФ повредят и Москве, и Вашингтону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама