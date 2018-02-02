Движение в центре Москвы ограничат в субботу из-за митинга в поддержку олимпийцев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в субботу из-за проведения митинга-концерта "Россия в моем сердце" в поддержку российских олимпийцев, сообщается в пятницу в Twitter Департамента транспорта Москвы.

Обратите внимание на перекрытия в центре города 3 февраля #Москва #ЦАО pic.twitter.com/OevcNCZ4yK — Московский транспорт (@DtRoad) February 2, 2018

"Обратите внимание на перекрытия в центре города 3 февраля: ул. Ильинка, ул. Варварка - с 00:01 до 14:00; Москворецкая набережная от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, Большой Москворецкий мост, Москворецкая ул - с 06:30 до 14:00" - говорится в сообщении.

Митинг-концерт состоится 3 февраля на Васильевском спуске у Кремля. Московский концерт станет частью общероссийской акции в поддержку российских спортсменов, которая пройдет в разных городах в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхенчхане.