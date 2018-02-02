Генсек ООН сообщил о паритете между женщинами и мужчинами в руководстве организации

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Число женщин и мужчин в руководстве ООН впервые в истории достигло паритета. Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. Он также заверил, что в секретариате ООН очень серьезно относятся к проблеме сексуальных домогательств и предпринимают шаги по борьбе с ней.

"Я с удовольствием объявляю, что впервые в истории ООН мы добились паритета в руководстве. Это значит, что соотношение [женщин и мужчин] среди высших чинов секретариата составляет 50 на 50. На самом деле, оно даже несколько больше - в настоящий момент в группе старших руководителей 23 женщины и 21 мужчина", - сказал административный глава всемирной организации.

По его словам, это гендерное равенство "на всех уровнях" секретариата "критически важно для борьбы с сексуальными домогательствами". "Сексуальные домогательства, как и сексуальное насилие, уходит корнями в исторический дисбаланс между мужчинами и женщинами во власти", - отметил Гутерриш.

Он сообщил, что в ООН борются с проблемой, предпринимая шаги по ряду направлений. Во-первых, подчеркнул генсек, в секретариате организации серьезно относятся к жалобам на сексуальные домогательства, кроме того, сотрудникам объясняют, как вести себя в таких ситуациях. Как напомнил Гутерриш, он также распорядился сформировать специальную комиссию, которой поручено "активизировать усилия по борьбе с домогательствами и нарастить поддержку жертвам". В дополнение к этому в ООН усилили защиту разоблачителей, а также готовятся провести опрос среди своих сотрудников, который покажет, насколько распространена проблема.

"Предпринимая эти и другие усилия, я посылаю простой сигнал: мы не потерпим сексуальные домогательства никогда и нигде", - заявил административный глава ООН.

В январе британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что случаи сексуальных домогательств происходят в офисах ООН по всему миру, при этом руководство ООН не уделяет должного внимания этой проблеме, допуская безнаказанность за подобные проступки. В материале приводятся свидетельства неназванных сотрудников организации, некоторые из которых заявили, что боятся докладывать о домогательствах, опасаясь увольнения. Сразу после этого в секретариате ООН заявили, что знают о проблеме неподобающего поведения персонала организации и не закрывают на нее глаза.