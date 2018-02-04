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Адвокаты Вайнштейна не исключают подачи иска против Умы Турман

Общество
4 февраля, 2:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, февраля. /ТАСС

Ранее актриса сообщила, что продюсер после съемок фильма "Криминальное чтиво" пытался принудить ее к интимной близости в одной из гостиниц Лондона

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Адвокаты американского кинопродюсера Харви Вайнштейна рассматривают возможность подачи судебного иска против актрисы Умы Турман, которая обвинила его в домогательствах. Об этом говорится в распространенном 3 февраля заявлении юриста Бена Брафмана, представляющего интересы продюсера.

Ранее Турман в беседе с газетой The New York Times заявила, что Вайнштейн вскоре после съемок фильма "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994) физически домогался ее в одной из гостиниц Лондона. Как утверждала актриса, продюсер пытался принудить ее к интимной близости. По словам Турман, после того, как она заявила Вайнштейну, что расскажет о его поведении, тот начал угрожать актрисе тем, что уничтожит ее карьеру.

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Представители Вайнштейна, который в данный момент проходит лечение, заявили ранее The New York Times, что продюсер никогда не угрожал Турман и не пытался насильно склонить ее к близости, хотя и действительно флиртовал с ней.

Брафман в своем заявлении подтвердил, что Вайнштейн около 25 лет назад "попытался неловко заигрывать" с Турман, о чем сожалеет и за что тогда немедленно извинился. "Почему госпожа Турман решила подождать 25 лет для того, чтобы публично обсудить этот инцидент, и зачем она <...> решила приукрасить то, что действительно произошло, добавив ложные обвинения в попытке физического насилия, является загадкой для господина Вайнштейна и его адвокатов", - приводит слова защитника The Hollywood Reporter.

По словам адвоката, заявления, которые Турман сделала в The New York Times, будут "тщательно изучены", прежде чем юристы Вайнштейна "примут решение по поводу того, целесообразна ли подача судебного иска" против актрисы.

В октябре 2017 года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После скандала вокруг продюсера в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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