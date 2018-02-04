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Пассажиры вынужденно приземлившегося в Нью-Дели самолета проведут ночь в Индии

Общество
4 февраля, 17:03 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 4, февраля. /ТАСС

Вылет из Москвы резервных лайнеров, которые должны были забрать туристов, задерживается из-за непогоды

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Пассажиры и члены экипажа самолета авиакомпании Nordwind (рейс 2477), летевшего из Москвы в Пхукет и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нью-Дели, проведут ночь в Индии, поскольку резервные самолеты пока не вылетели из Москвы. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Индии Михаил Воробьев.

"По нашим данным, в связи с погодными условиями в Москве вылет этих самолетов задерживается и пока пассажиры остаются в индийской столице. Им придется заночевать здесь", - сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что два резервных самолета должны вылететь из Москвы, чтобы забрать пассажиров и доставить их в Таиланд.

Дипломат добавил, что примерно 390 человек размещены в гостиницах. "Пассажиры чувствуют себя нормально, жалоб на здоровье пока не поступало", - отметил Воробьев.

"Самолет совершил посадку из-за проблем с двигателем около 5:30 утра по местному времени (03:00 мск). С этого времени наши консульские сотрудники находятся на связи с аэропортом. Несколько часов решался вопрос о логистических формальностях, примерно к 15:00 (12:30 мск) удалось разместить пассажиров в гостиницах", - сказал дипломат.

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